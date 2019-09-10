Forbes: в России обвиняют Facebook и Google во вмешательстве в московские выборы

Роскомнадзор выпустил заявление, в котором отмечается, что в день голосования 8 сентября в поиске Google, а также на Facebook и YouTube транслировалась политическая реклама, хотя это запрещено российскими законами. Как отмечает обозреватель Forbes, в этом есть определённая ирония, ведь обычно именно Россию обвиняют во вмешательстве в иностранные выборы.

«Иронию здесь поймёт каждый: Россия только что обвинила Facebook и Google в «незаконном» и «неприемлемом» вмешательстве в выборы», — пишет обозреватель Forbes. Роскомнадзор выпустил заявление, в котором говорится, что Facebook и Google распространяли политическую рекламу в то время, когда российские законы это запрещают.

Между тем, как отмечает автор статьи, обычно Россию считают главным апологетом вмешательства в выборы. Так что теперь получается «гремучая смесь».

В Роскомнадзоре имеют в виду тот факт, что в день голосования 8 сентября в поиске Google, а также на Facebook и YouTube транслировалась политическая реклама, хотя ведомство предупреждало, что это нарушает российские законы. Поэтому российские власти сделали вывод, что такое поведение крупнейших американских компаний можно считать вмешательством во внутренние дела России и воспрепятствованием проведению демократических выборов. «Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми», — приводит издание заявление Роскомнадзора.

Реклама, о которой идёт речь, продвигала идеи оппозиционного «Умного голосования» тем, кто искал информацию о местных выборах в Москве. Кроме того, Facebook якобы заблокировал два поста которые Московская городская избирательная комиссия пыталась разместить на своей странице о том, как проверяются сообщения о нарушениях на выборах, пишет обозреватель Forbes.