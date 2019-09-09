Der Spiegel: прогнозы не оправдались — «Единая Россия» сохранила за собой большинство

Несмотря на прогнозы экспертов и призывы оппозиции не голосовать за правящую партию, «Единая Россия» смогла сохранить за собой большинство депутатских мандатов практически во всех регионах, сообщает Der Spiegel. Также кандидаты от политического объединения одержали победу во всех областях на губернаторских выборах, отмечает немецкое издание.
На региональных выборах в России известные оппозиционеры, которых не допустили до выборов в качестве кандидатов, призывали к «умному голосованию», пишет Der Spiegel. Они советовали гражданам страны отдать свой голос за кого угодно, но только не за представителей «Единой России». Тем не менее «кремлёвская партия» победила, сохранив за собой большинство депутатских мандатов практически во всех регионах, отмечает немецкое издание.
На выборах в Мосгордуму «Единая Россия» получила 25 из 45 мест. В законодательное собрание города прошло три кандидата от умеренной оппозиции, представленной партией «Яблоко». Все остальные места заняли коммунисты и другие «верные системе» политические объединения.
На очень важных для Кремля губернаторских выборах кандидаты от «Единой России» одержали победу во всех областях, продолжает издание. При этом в прогнозах партии предрекали большую потерю голосов в связи с тем, что население недовольно экономической ситуацией в стране. Для президента России Владимира Путина и «Единой России» региональные и муниципальные выборы были важной проверкой настроений в народе. Впрочем, явка на них оказалась достаточно низкой. К примеру, в Москве она составила всего 21,36%.
marcanton80: Избиратели там не хотят голосовать так, как некоторые хотят здесь. Не надо обманывать самих себя. Путин крепко сидит в седле, и большинство россиян поддерживают то, что он делает. Самое время возобновить с ним диалог, или мы хотим заставить россиян выбирать тех, кто нам по душе? Эта травля Россия меня очень сильно раздражает. Политикам и дипломатам нельзя идти на поводу у эмоций, как в этом случае.
M.W. aus A.:Партия Путина победила. Это что новость? Любой другой исход в управляемой демократии меня бы удивил.
Neophyte:Выборы в России такие же показательные, как в Северной Корее. Пока оппозиции не дают свободно за себя агитировать и выставлять своих кандидатов, это никак нельзя назвать выборами. К тому же не стоит исключать, что страна, которая вмешивается в выборы в других странах, применяет манипуляции и у себя. Путин боится демократических выборов по хорошо известной ему причине…
honor1701:В России кандидатов от оппозиции не допускают до выборов из-за формальных ошибок. В Германии происходит тоже самое. И ничего не изменится. Когда правящие боятся за свою власть, они пытаются заткнуть оппозицию. И да ФРГ-РФ — это идеальное сравнение.
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