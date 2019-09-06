Washington Examiner: политика американских демократов устраивает Путина

Сенатор Камала Харрис выступает против стратегии Трампа по вопросам ядерного сдерживания России, а также ратует за запрет добычи американской нефти при помощи технологии фрекинга, и это является «настоящей музыкой для ушей Владимира Путина». Как пишет The Washington Examiner, над этим стоит задуматься, поскольку у Харрис есть все данные для того, чтобы занять самый высокий пост в США — если не в 2020 году, то позже.

Если указать имя Владимира Путина рядом с именем сенатора Камалы Харрис в списках кандидатов на выборах 2020 года, это будет шуткой лишь наполовину. Как пишет The Washington Examiner, дело в том, что политические позиции Харрис очень близки к тому, что полностью устроило бы Путина.

Как отмечает издание, в интервью CNN Харрис заявила, что технология гидравлического разрыва пласта губит окружающую среду и жизни, и добавила, что также запретит бурение на шельфе. По мнению автора статьи, это «настоящая музыка для ушей Путина», поскольку запреты на фрекинг помогают ему сохранять господствующие позиции России на энергетическом рынке.

Нынешнее замедление роста объёмов добычи американской нефти при помощи технологии фрекинга доказывает, что увеличение объёмов добычи методом гидроразрыва пласта сейчас финансово нецелесообразно. Однако если и когда цены на нефть превысят порог в 60—65 долларов за баррель, всё изменится. Доходы правительства Путина и его внешняя политика в значительной мере зависят от цен на нефть и от желания иностранных государств покупать нефть у России. Снижение цен, ставшее результатом конкуренции со стороны США и других стран, стоило ему очень дорого, поставив российскую экономику и его рейтинг под угрозу. Именно поэтому российские разведывательные службы так активно поддерживали западные природоохранные организации и другие группы, выступающие против фрекинга.

«Запрет на применение технологии фрекинга станет подарком для российского лидера. Это позволит ему укрепить его режим и приблизиться к главной внешнеполитической цели — к тому, чтобы ослабить влияние и мощь США. Поэтому запрет Харрис станет внешнеполитическим позором, заслуживающим всеобщего порицания», — пишет автор материала.

Однако альянс Харрис с Путиным не ограничивается сферой энергетической безопасности. Харрис открыто выступает против политики администрации Трампа по вопросам ядерного сдерживания России.

«Что мы имеем в итоге? Партию, множество членов которой фактически поддерживают Владимира Путина и его программу и при этом считают себя чрезвычайно умными. Вполне возможно, Харрис — худшая из них», — подводит итог автор The Washington Examiner.