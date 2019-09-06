Euronews: «диктатор» для Запада и герой для африканцев — Зимбабве прощается с Мугабе

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, который скончался от тяжёлой болезни на 96-м году жизни, останется в памяти многих африканцев героическим борцом против апартеида, противостоявшим давлению бывших колониальных держав. В то же время на Западе Мугабе называют «диктатором», обвиняя его в жёстком преследовании оппозиции и белых землевладельцев, передаёт Euronews.
В 1980 году вся Зимбабве в едином порыве приветствует Роберта Мугабе, возглавившего правительство страны, только что получившей независимость. Новый премьер-министр считался героем борьбы против колониализма и апартеида. Около десяти лет он провёл в тюрьме — а выйдя на волю, бежал в соседний Мозамбик, чтобы оттуда возглавить вооружённую борьбу с правительством Яна Смита.
В 1979 году он стал одним из тех, кто подписал так называемые Ланкастерские соглашения, положившие конец гражданской войне и обеспечившие проведение всеобщих выборов. В первые годы его правления Зимбабве оставалась, как и прежде, главной житницей Африки. Детская смертность стала уменьшаться, а надежды на лучшее будущее — расти.
В те времена в Зимбабве была введена одна из лучших систем образования в регионе. Страна стала чемпионом по темпам ликвидации неграмотности, опередив соседнюю ЮАР.
Но в то же время Мугабе начинает жестокие репрессии против оппозиции, в ходе которых были убиты до 20 тысяч мирных жителей. Лидеров оппозиции Мугабе обвиняет в пособничестве неоколониализму. «Зимбабве больше никогда не будет колонией», — заявляет Мугабе.
В начале 2000-х годов Мугабе начинает земельную реформу. На тот момент 70% плодородных земель принадлежат четырём тысячам белых фермеров. Земля у них отбирается. Многомесячный «чёрный передел» сопровождался грабежами и убийствами белых землевладельцев, большинство из них бежит из страны.
Основа продовольственного благополучия Зимбабве была разрушена. Чтобы получить кредиты Всемирного банка, правительство вводит план жёсткой экономии. Реформы Мугабе привели к гиперинфляции и стремительному обнищанию большинства зимбабвийцев.
Но Роберт Мугабе не выносит ни малейшей критики и не намерен менять свою политику. Оппозиция подвергается преследованиям, её лидер Морган Тсвангираи неоднократно задерживается полицией, избивается. И тем не менее, Роберт Мугабе выигрывает второй тур выборов 2008 года только после того, как Тсвангираи под давлением вынужден отказаться от участия в нём, согласившись на пост премьер-министра.
К концу жизни Роберт Мугабе окончательно превратился в глазах Запада в «диктатора». Но для многих африканцев Мугабе остаётся героем, оказавшимся способным противостоять давлению бывших колониальных держав.
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