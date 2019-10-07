WP: «ешь детей, спасай планету» — активистка из США «нашла» способ борьбы с глобальным потеплением

На встрече конгрессмена Александрии Окасио-Кортес с общественностью активистка движения LaRouche провела экстравагантную акцию. Встряв в выступление политика, она заявила, что для борьбы с глобальным потеплением человечеству необходимо «есть детей», пишет The Washington Post. Кроме того, по её мнению, проблему глобального потепления США не решат, даже если они «начнут бомбить Россию». При этом инцидентом воспользовались Дональд Трамп и его сын, которые посчитали, что эта женщина «похожа на типичного сторонника» Окасии-Кортес.

Большую часть мероприятия с участием конгрессмена Александрии Окасио-Кортес, которая состоялась в нью-йорксом районе Корона, женщина в тёмном пиджаке в третьем ряду сидела тихо. Затем же, когда встреча с общественностью уже подходила к концу, эта женщина встала и начала кричать о надвигающемся глобальном потеплении, пишет The Washington Post.



«Но нам недолго осталось из-за глобального потепления», — выпалила женщина. «Нам нужно начать есть детей», — внезапно заявила она, сняв пиджак, под которым была футболка с надписью «Спаси планету. Ешь детей».



Странная речь женщины быстро стала эпицентром ожесточённой полемики в Twitter, в которой с одной стороны приняла участие Окасио-Кортес, в то время как с другой — президент США Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп-младший, а также другие консерваторы, которые предположили, что эта женщина являет собой пример «истерии вокруг глобального потепления». Окасио-Кортес же подвергла своих оппонентов жёсткой критике, указав на то, что они пытаются «поглумиться и выставить на посмешище» женщину, которая «возможно, страдает от психического расстройства».



«Теперь же многое говорит о том, что вся сцена была тщательно спланирована», — отмечает The Washington Post.



Выступление женщины, судя по всему, представляло из себя попытку маргинального движения правого толка LaRouche поставить Окасио-Кортес в неловкое положение. Вечером четверга эта организация взяла на себя ответственность за эту акцию. По словам историка Мэттью Свита, который занимался историей этой группы, подобные эскапады для них — это «давно отработанная тактика».



«Они этим занимаются ещё с 70-х, — отметил он. — Тактика состоит в том, что ты идёшь на политическое мероприятие и срываешь его, и, что более важно, создаешь некий хаос».



На видео видно, как эта женщина всё больше накручивает себя, в то время как Окасио-Кортес слушает и кивает с выражением озабоченности на лице. Среди зрителей, по крайней мере, два человека достали телефоны и направили их на женщину.



«Даже если мы начнём бомбить Россию, у нас всё равно будет слишком много людей, слишком много загрязнений, так что нам придётся избавиться от детей, — прокричала активистка. — Просто прекратить рожать недостаточно; нам нужно есть детей».



Зрители, которые до того в основном хранили молчание, начали роптать. Один человек подошёл к находящейся на взводе женщине и попытался вмешаться, в то время как Окасио-Кортес попыталась вернуть контроль над ситуацией.



Как только женщина прекратила кричать, конгрессмен сказала: «Очень важно, чтобы мы относились к такой острой проблеме как глобальное потепление так, как оно того и заслуживает. К счастью, у нас осталось больше времени, чем несколько месяцев».



Хотя Окасио-Кортес быстро сменила тему, женщина попыталась её перебить — что привело к тому, что её вывели из зала. К утру пятницы двухминутное видео набрало более пяти миллионов просмотров в Twitter, что привлекло внимание Трампа и его сына, в то время как хештег «Ешьдетей» попал в тренды.



Кроме того, Трамп-младший написал в своём аккаунте в соцсети, что женщина «похожа на типичного сторонника Александры Окасии-Кортес». Его отец поделился этой записью, заявив, что «у АОК поехала крыша».



«Это человек, который возможно, страдал от психического расстройства, и насмешки правых над ним неприемлемы, — парировала конгрессмен. — Ведите себя как нормальные люди и хватит об этом».



По словам Свита, хотя движение LaRouche, судя по всему, «попытается заработать на этом столько капитала, сколько возможно», маловероятно, чтобы этот инцидент «серьёзно улучшил их позиции».



«Враги АОК будут использовать это против неё, и им всё равно, кем была эта женщина. Шум, который они поднимут вокруг этого, заглушит их роль в этом деле», — подытожил Свит.