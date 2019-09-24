CNN: Трамп поскучал на климатическом саммите, а шведскую активистку проигнорировал

Шведская активистка и борец с глобальным потеплением Грета Тунберг упорно буравила президента США Дональда Трампа взглядом в вестибюле ООН, а также устроила разнос мировым лидерам из-за их отношения к окружающей среде, но американский лидер встречаться с ней не собирается, передаёт CNN. Как отмечает аналитик канала Дэвид Род, Трамп присутствовал на встрече по климату, но ему явно было скучно, а самим фактом своего присутствия он мог попытаться отвлечь внимание общественности от слов Тунберг.

И, кстати, Дональд Трамп также не собирается встречаться с ещё одним человеком — 16-летней активисткой за сохранение климата Гретой Тунберг. Та пробуравила американского президента взглядом, когда они пересеклись в вестибюле ООН. Это произошло сразу после того, как Тунберг устроила разнос мировым лидерам на однодневном саммите, который был посвящён защите климата. Она заявила, что политики подвели целое поколение.

ГРЕТА ТУНБЕРГ, активистка по борьбе с климатическими изменениями: Всё это неправильно. Меня здесь быть не должно. Я должна быть у себя в школе, по ту сторону океана. Но все вы приходите к нам, к молодёжи, за надеждой! Да как вы смеете! Своим пустословием вы украли мои мечты и моё детство. И тем не менее мне ещё повезло! Люди страдают, люди умирают! А умирающие экосистемы разваливаются. Мы находимся на пороге массового вымирания. И всё что вас заботит — так это деньги и россказни об экономическом росте! Как вам не стыдно?!

(Шквал аплодисментов.)

Детали нам расскажет аналитик по мировым вопросам CNN и выпускающий редактор сайта The New Yorker Дэвид Род. Он на связи из Нью-Йорка. Дэвид, рад вас видеть.

ДЭВИД РОД, аналитик по мировым вопросам CNN: Спасибо. Спасибо, что пригласили.

Итак, в этом противостоянии между 16-летней девочкой и лидером свободного мира — или же мировыми лидерами и, в частности, президентом Соединённых Штатов — девочка одержала верх?

ДЭВИД РОД: Да, мне кажется, что это так. Но если смотреть с американской точки зрения, это ничего особо не изменило. Думаю, что люди, которым не нравится Дональд Трамп, Гретой вдохновились. Она выступила с очень страстной речью, однако в США есть много людей, которые по-прежнему отказываются признавать научные данные. Ведь очевидно, что климат на планете становится теплее, а погодные условия — более суровыми. Так что посмотрим, как это отразится на результатах американских выборов 2020 года. Очевидно, что демократы и либералы раскручивают эту тематику, чего нельзя сказать о консерваторах, но непонятно, удастся ли им набрать достаточно голосов, чтобы отстранить Дональда Трампа от власти.

С одной стороны, Дональд Трамп известен тем, что он любит прогулировать мероприятия, посвящённые глобальному потеплению. Например, недавно он не стал посещать встречу на этот счёт в рамках G7. Так что воздадут ли ему должное за один только факт присутствия там — даже несмотря на то, что он явно не слишком внимательно следил за происходящим: ему не сиделось на месте, он перебирал бумаги… Пытался ли он таким образом отвлечь внимание от Греты Тунберг?

ДЭВИД РОД: Да, возможно, что он пытался отвлечь от неё внимание. Однако главную роль здесь играют конкретные политические меры. Текущая администрация, как вы знаете, отказывалась признавать, что глобальное потепление — это серьёзная проблема. Она увеличила объёмы использования горючих ископаемых, и нет никаких сомнений в том, что они очень враждебно относятся к Грете как к личности. Лично я считаю, что его появление вряд ли на что-то повлияет. Хорошо, что он туда пришёл, однако повторюсь: важны конкретные политические меры, а я не вижу, чтобы администрация Трампа поменяла свою позицию на этот счёт.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2019 года.