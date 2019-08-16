Süddeutsche Zeitung Оригинал

Süddeutsche Zeitung предрёк юной идеалистке из Швеции неизбежное фиаско

Материал представлен в пересказе ИноТВ
16-летняя шведка Грета Тунберг сегодня стала настоящей иконой для движения защитников климата. Однако юная идеалистка сталкивается с реальностью, и этот сценарий ляжет в основу классической трагедии. Как пишет Süddeutsche Zeitung, все её требования по защите климата выполнить невозможно, поэтому Тунберг обречена на провал.
Süddeutsche Zeitung предрёк юной идеалистке из Швеции неизбежное фиаско
Reuters
Когда речь заходит об экологической активистке Грете Тунберг и её школьных забастовках в защиту климата, то едва ли что-нибудь цитируется чаще, чем сказка о новом платье короля. Как пишет Süddeutsche Zeitung, Грета воспринимается как тот ребёнок, который вышел из толпы и во всеуслышание назвал короля голым. По её мнению, голый — каждый человек, живущий без оглядки на климат.
 
Однако, как отмечает издание, юная идеалистка сталкивается с реальностью, и этот сценарий ляжет в основу классической трагедии, в центре которой окажется Грета Тунберг. По мнению автора статьи, в действительности Тунберг обречена на провал: её критики со злорадством ждут, когда смогут разоблачить лицемерие героини, поскольку она всего лишь человек, однажды её застукают с пластиковой соломинкой во рту или же за каким-то другим нарушением собственных доктрин. Но с другой стороны, её фанаты с неменьшим сладострастием ждут, когда мир потерпит поражение, не сумев выполнить все претензии движения в защиту климата. 
 
«Но есть одно но: все эти требования невозможно выполнить. Многие из них радикальны, социально неприемлемы и не могут быть реализованы в сроки, соблюдение которых активисты требуют от политиков. В этом состоит суть трагедии, в которую климатический кризис превращается в общественном восприятии», — пишет издание.
 
Сегодня движение в защиту климата — это в то же время и движение отхода от старшего поколения. В Европе намечается смена парадигм: призыв к свободе сменился призывом к усилению регулирования. Молодые люди заявляют родителям: вы жили неверно, за наш счёт, и теперь мы вам скажем, как нужно жить правильно. И неудивительно, что Тунберг стала своего рода иконой для движения защитников климата. 
 
Как заключает издание, то, что 16-летняя девочка озвучивает вещи, о которых учёные и некоторые политики говорят уже годами, а мир прислушивается к её словам, указывает на то, насколько уменьшилось уважение к элитам, серьёзным политикам и учёным. И в этом Тунберг очень схожа с Дональдом Трампом: они способны вызвать бóльшую политическую активность, чем те, чья профессия — достижение политических компромиссов.
 
«Восторженное отношение к Грете Тунберг — это обратная сторона популизма а-ля Трамп или «Альтернативы для Германии»: и то, и другое коренится в недоверии к правящим элитам. Поэтому слишком больших надежд с девочкой из Швеции связывать не стоит. Только радикальными требованиями нельзя прикрыть наготу короля. Для этого нужны те, кто разбирается в ткачестве», — подводит итог автор материала.
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