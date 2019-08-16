Süddeutsche Zeitung предрёк юной идеалистке из Швеции неизбежное фиаско

16-летняя шведка Грета Тунберг сегодня стала настоящей иконой для движения защитников климата. Однако юная идеалистка сталкивается с реальностью, и этот сценарий ляжет в основу классической трагедии. Как пишет Süddeutsche Zeitung, все её требования по защите климата выполнить невозможно, поэтому Тунберг обречена на провал.

Когда речь заходит об экологической активистке Грете Тунберг и её школьных забастовках в защиту климата, то едва ли что-нибудь цитируется чаще, чем сказка о новом платье короля. Как пишет Süddeutsche Zeitung, Грета воспринимается как тот ребёнок, который вышел из толпы и во всеуслышание назвал короля голым. По её мнению, голый — каждый человек, живущий без оглядки на климат.



Однако, как отмечает издание, юная идеалистка сталкивается с реальностью, и этот сценарий ляжет в основу классической трагедии, в центре которой окажется Грета Тунберг. По мнению автора статьи, в действительности Тунберг обречена на провал: её критики со злорадством ждут, когда смогут разоблачить лицемерие героини, поскольку она всего лишь человек, однажды её застукают с пластиковой соломинкой во рту или же за каким-то другим нарушением собственных доктрин. Но с другой стороны, её фанаты с неменьшим сладострастием ждут, когда мир потерпит поражение, не сумев выполнить все претензии движения в защиту климата.

«Но есть одно но: все эти требования невозможно выполнить. Многие из них радикальны, социально неприемлемы и не могут быть реализованы в сроки, соблюдение которых активисты требуют от политиков. В этом состоит суть трагедии, в которую климатический кризис превращается в общественном восприятии», — пишет издание.

Сегодня движение в защиту климата — это в то же время и движение отхода от старшего поколения. В Европе намечается смена парадигм: призыв к свободе сменился призывом к усилению регулирования. Молодые люди заявляют родителям: вы жили неверно, за наш счёт, и теперь мы вам скажем, как нужно жить правильно. И неудивительно, что Тунберг стала своего рода иконой для движения защитников климата.

Как заключает издание, то, что 16-летняя девочка озвучивает вещи, о которых учёные и некоторые политики говорят уже годами, а мир прислушивается к её словам, указывает на то, насколько уменьшилось уважение к элитам, серьёзным политикам и учёным. И в этом Тунберг очень схожа с Дональдом Трампом: они способны вызвать бóльшую политическую активность, чем те, чья профессия — достижение политических компромиссов.

«Восторженное отношение к Грете Тунберг — это обратная сторона популизма а-ля Трамп или «Альтернативы для Германии»: и то, и другое коренится в недоверии к правящим элитам. Поэтому слишком больших надежд с девочкой из Швеции связывать не стоит. Только радикальными требованиями нельзя прикрыть наготу короля. Для этого нужны те, кто разбирается в ткачестве», — подводит итог автор материала.