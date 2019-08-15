Daily Mail: Россию и Китай свяжет первая в мире международная канатная дорога

Россия и Китай работают над созданием первой в мире канатной дороги между двумя странами через реку Амур, пишет Daily Mail. Как сообщает издание, из российского Благовещенска в китайский Хэйхэ пассажиры смогут добраться на гондолах вместимостью 60 человек за 7,5 минут. Для разработки дизайна станции фуникулёра с российской стороны была приглашена голландская компания.

Россия и Китай работают над созданием первой в мире международной канатной дороги через реку Амур, которая соединит российский Благовещенск с китайским Хэйхэ, пишет Daily Mail. Как сообщает издание, по канатной дороге каждые 15 минут будут перемещаться четыре гондолы вместимостью 60 пассажиров, оснащённые багажным отделением. Путь из одной страны в другую займёт всего 7,5 минут.

Как отмечает газета, сегодня тесные связи между городами существуют зимой, когда Амур замерзает, позволяя транспорту и торговцам двигаться по реке, однако благодаря канатной дороге взаимоотношения городов станут ещё более близкими.

Разработка проекта конечной станции канатной дороги с российской стороны была поручена голландской компании UN Studio. По словам представителей дизайнерского бюро, на крыше терминала предусмотрена смотровая площадка с видом на Амур и Благовещенск, а также «общественное городское пространство» для проведения мероприятий и представлений, ресторан и высотный сад.

«Канатные дороги представляют собой новую форму общественного транспорта — экологически безопасного, невероятно скоростного, надёжного и эффективного», — считает архитектор и основатель UN Studio Бен Ван Беркель. Поскольку канатная дорога станет первым транспортом подобного типа, который соединит «две страны и их культуры», благодаря пересечению естественной границы на реке Амур станция в Благовещенске будет не только соответствовать своему назначению, но и «станет выражением культурной идентичности и общим пространством для переплетения культур».

Как передаёт Daily Mail, архитектор для разработки проекта станции с китайской стороны будет выбран в ближайшее время. Работа над проектом должна начаться в будущем году.