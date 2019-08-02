Asia Times: алхимия в отношениях России и Китая меняется незаметно, но верно

Россия и Китай уверяют, что их союз не носит военного характера и не направлен против какой-либо третьей страны. Однако при этом, как пишет Asia Times, недавний патруль над спорными островами явно был сигналом для США. Больше того, оба государства говорят, что это только начало, и подобные операции будут проводиться в дальнейшем.

На прошлой неделе Россия и Китай провели провели первый совместный воздушный патруль, и издание Asia Times отмечает, что это особый прецедент. «Постепенно и незаметно, но региональные союзы проходят глубокие трансформации».



Россия и Китай постоянно говорят, что их сотрудничество — это не военный союз, и оно не направлено против какой-либо другой страны. Но «алхимия этих отношений» меняется, и происходит это осознанно.



Во время совместного патруля Россия использовала самолёты Ту-95МС, которые считаются символом времён холодной войны, а Китай — их аналог. По заявлению российского Министерства обороны, эта операция должна была укрепить отношения между двумя странами и повысить уровень взаимодействия, а также усилить стратегическую стабильность в мире. Однако, как отмечает автор статьи, это явно было сделано против США, у которых союзные отношения с Японией и Южной Кореей.



В Китае это отрицают, настаивая, что сотрудничество Москвы и Пекина идёт в рамках ежегодного плана и не направлено против какой-либо третьей стороны. Там подчеркнули, что и совместные патрули происходят при «всеобъемлющей стратегической координации» двух стран и будут продолжаться и дальше.



Ни Россия, ни Китай не принимают участие в споре между Японией и Южной Кореей за острова, так что их патруль в этом районе был похож на действия США, отмечает автор статьи. Те тоже имеют присутствие в регионе, но не могут ничего поделать и встать на сторону одного из своих союзников.



Эксперты отмечают, что, возможно, целью России и Китая был сбор разведданных, тем более что США стали размещать в регионе передовые системы противоракетной обороны. И для Китая эта операция очень вовремя, учитывая что США предложили Тайваню продавать оружие. Кроме того, особую важность для России и Китая Дальний Восток приобретает из-за того, что скоро станет доступнее Северный морской путь, отмечает Asia Times.



