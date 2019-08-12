N-TV: в Германии хотят полностью запретить целлофановые пакеты

02:27
Задолжавшая 2 млрд рублей дворник из Подмосковья рассказала о ситуации
Жительница подмосковного Воскресенска Светлана Бодрова, работавшая дворником на местном предприятии ЖКХ и задолжавшая почти 2 млрд рублей по вине мошенников, в интервью телеканалу «Москва 24» рассказала подробности о своей ситуации.
02:04
В Мексике восемь человек погибли при стрельбе в бильярдном клубе
В городе Ирапуато в мексиканском штате Гуанахуато в результате вооружённого нападения на посетителей бильярдного клуба погибли восемь человек, ещё трое получили ранения.
01:56
Тренер ПСЖ Тухель подтвердил факт наличия переговоров о продаже Неймара
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что французский клуб ведёт переговоры о продаже бразильского форварда Неймара.
01:44
Экс-игрок «Спартака» Луис Адриано дебютировал за «Палмейрас»
Бывший форвард московского «Спартака» Луис Адриано провёл первый матч за новый клуб.
01:38
В Минобороны России назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 планируется завершить в 2019 году, а новейшие истребители МиГ-35 будут аттестованы до конца 2021 года. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий ВВС, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергей Дронов.
01:30
Рублёв обыграл Кукушкина и вышел в основную сетку турнира АТР в Цинциннати
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным и завоевал право сыграть в основной сетке турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Цинциннати.
01:15
Бакаев поделился мнением о новичках «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев назвал новых партнёров по команде настоящими мастерами, добавив, что давно не получал такого удовольствия от передач одноклубников.
01:10
Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС
Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
01:06
ПСЖ добыл крупную победу над «Нимом» в первом туре Лиги 1
Футболисты ПСЖ начали защиту титула чемпионов Франции с разгромной победы над «Нимом».
01:01
Ларссон — о победе над «Ахматом»: мы можем играть ещё лучше
Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон доволен победой над «Ахматом» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:55
«Ахмат» уволил человека, который оскорбил судью из дикторской во время игры со «Спартаком»
В грозненском «Ахмате» заявили об увольнении человека, который оскорбил арбитра матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:3) Алексея Сухого.
00:52
Украине предсказали «исчезновение» из-за равнодушия к своей культуре
Украинская писательница Лариса Ницой выразила мнение, что страна может в скором времени исчезнуть из-за равнодушия граждан ко всему «украинскому» и популяризации российской культуры.
00:47
Медведев уступил Надалю в финале турнира АТР в Монреале
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева и стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в канадском Монреале.
00:42
Кононов: не могу говорить, что Бакаев является лидером «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов порассуждал на тему игры, которую демонстрирует футболист его команды Зелимхан Бакаев.
00:27
Сын Алена Делона рассказал о самочувствии актёра
Самочувствие французского актёра Алена Делона, несколько недель назад перенёсшего инсульт и проходящего лечение в одной из клиник Швейцарии, улучшилось. Об этом сообщил его сын Ален-Фабьен Делон.
00:11
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Пятеро детей погибли и ещё один ребёнок пострадал в результате возгорания, которое произошло в американском городе Эри.
23:55
Туркменистан работает над паромным сообщением с регионами России
Туркменистан рассчитывает запустить паромное сообщение с рядом регионов Российской Федерации, сообщает ТАСС.
23:54
Российские баскетболистки уступили сборной Италии в финале молодёжного ЧЕ
Женская молодёжная сборная России по баскетболу уступила итальянкам в финале чемпионата Европы.
23:40
В Гидрометцентре рассказали о пожарной опасности в Сибири и ДВФО
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока прогнозируется высокая пожарная опасность.
23:38
«Рома» обыграла «Реал» в товарищеском матче
В рамках товарищеского турнира Mabel Green Cup в Риме футболисты «Ромы» обыграли мадридский «Реал» в серии послематчевых пенальти.
23:26
При атаках боевиков в Сирии погибли 23 военнослужащих армии САР
Минобороны России сообщило, что 23 военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа.
23:22
«Спартак» добыл выездную победу над «Ахматом» в пятом туре РПЛ
Московский «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:12
Болельщики оскорбляют Неймара на матче ПСЖ с «Нимом»
Поклонники ПСЖ на матче первого тура чемпионата Франции оскорбляют бразильского форварда команды Неймара, который намерен покинуть клуб.
23:11
В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.
23:01
В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»
Защитник ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге.
22:58
Болтон направляется с визитом в Великобританию
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправился с двухдневным визитом в Лондон.
22:54
Миладинович: не думаю, что это пенальти
Футболист «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал эпизод в концовке матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда он ударил по лицу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
22:44
В ЛНР заявили о грабежах бойцов ВСУ из-за отсутствия продобеспечения
Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие 46-й бригады ВСУ грабят местное население из-за отсутствия продовольственного обеспечения.
22:40
СМИ: «Барселона» готовит официальное предложение по Неймару
Руководство каталонской «Барселоны» хочет включить футболиста команды Филиппе Коутиньо в сделку по приобретению нападающего ПСЖ Неймара.
22:31
Прокуратура взяла на контроль проверку после ДТП в Подмосковье с 5 погибшими
Подмосковная прокуратура взяла на контроль проверку после ДТП с пятью погибшими в Шаховском районе.
22:24
Бабаев заявил, что ЦСКА напишет обращение по поводу судейства в матче с «Сочи»
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев остался недоволен работой судейской бригады в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
22:16
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии отразила атаку боевиков, которую они провели с помощью беспилотников. В ходе нападения были сбиты шесть БПЛА, направлявшихся к аэродрому.
22:10
Хусаинов считает, что судья должен был ставить пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Сочи»
Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов считает, что главный судья матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Виталий Мешков ошибочно не назначил пенальти в концовке игры.
22:07
В МЧС сообщили о пожаре на судне в акватории Чёрного моря
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявили, что в акватории Чёрного моря в районе Туапсе загорелось рыболовецкое судно.
21:55
Бьянки Андрееску выиграла турнир WTA в Торонто из-за травмы Серены Уильямс
Канадская спортсменка Бьянки Андрееску стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто — её соперница Серена Уильямс не смогла доиграть матч из-за травмы.
21:51
Ростуризм оценил ситуацию с российскими туристами на Гран-Канарии
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сообщило, что пока не получало информации о том, что в ходе пожаров на испанском острове Гран-Канария пострадали российские туристы.
21:39
Гончаренко недоволен работой судьи в матче с «Сочи»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча своей команды с «Сочи» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:38
Погибшим в ЧП под Архангельском планируют установить памятник
Директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) Валентин Костюков заявил, что в память о сотрудниках центра, погибших в результате ЧП в Архангельской области, установят памятник.
21:30
Точилин: во втором тайме арбитр больше симпатизировал ЦСКА
Главный тренер ФК «Сочи» Александр Точилин считает, что судья, обслуживавший игру его команды против московского ЦСКА, (0:0) больше симпатизировал сопернику.
21:24
Число жертв ДТП в Подмосковье увеличилось до пяти
В результате аварии на Рижском шоссе в Московской области погибли пять человек, включая двух детей.
21:24
Кикнадзе анонсировал подписание нового форварда
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикназде заявил, что в начале следующей недели клуб объявит о подписании нового форварда.
21:14
Чемпион Финляндии по борьбе Тасуханов погиб в ДТП в Эстонии
Пятикратный победитель чемпионата Финляндии по борьбе среди юношей в возрасте младше 17 и 20 лет уроженец Чечни Саид-Магомед Тасуханов погиб в результате ДТП в Эстонии.
21:06
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.
21:02
СМИ: Боевики атаковали авиабазу Хмеймим в Сирии
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии отражает атаку, предположительно, беспилотников, которые запустили боевики.
20:56
ЦСКА и «Сочи» сыграли без голов в матче пятого тура РПЛ
Московский ЦСКА и ФК «Сочи» не сумели открыть счёт в поединке пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:51
В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за украинского обстрела
Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) получил ранение в результате обстрела украинскими силовиками района села Сокольники Славяносербского района.
20:45
Неймар не попал в заявку ПСЖ на матч первого тура чемпионата Франции
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не примет участие в стартовом поединке своей команды на чемпионате Франции с «Нимом».
20:38
Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Иркутской области
В ГУ МЧС России по Иркутской области предупредили, что в регионе 12 августа ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 15—20 м/с.
20:33
Терновой стал третьим на ЧЕ в прыжках в воду с вышки
Россиянин Руслан Терновой стал третьим в прыжках с вышки на чемпионате Европы, который проходил в Киеве.
20:26
В Ленобласти начали проверку из-за грубого поведения священника
Администрация Гатчинского района Ленинградской области начала проверку после инцидента со священником, допустившим жестокое обращение с ребёнком во время индивидуального крещения.