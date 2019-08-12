N-TV: в Германии хотят полностью запретить целлофановые пакеты

В ФРГ планируется принять закон о полном запрете на использование целлофановых пакетов, сообщает N-TV. Отмечается, что на данный момент в Германии действуют добровольные договорённости торговых сетей с министерством экологии, благодаря которым количество целлофановых пакетов значительно сократилось.

Министр экологии ФРГ Свенья Шульце хочет на законодательном уровне запретить использование целлофановых пакетов, сообщает N-TV. Соответствующий законопроект сейчас находится в стадии разработки.

По словам Шульце, действовавшая до сей поры добровольная договорённость с торговыми сетями о снижении количества целлофановых пакетов уже привела к значительному прогрессу. Теперь же пришла пора закрепить достигнутое с помощью закона.

Издание отмечает, что раннее Шульце скептически относилась к идее полного запрета целлофановых пакетов. В частности, министр говорила о том, что законодательные инициативы требуют большого количества времени ( в отличие от добровольных договорённостей).

Сейчас за целлофановые пакеты в большинстве супермаркетов необходимо платить — такова была добровольная договорённость торговых сетей с министерством экологии, пишет N-TV. Кроме того, осенью Шульце планирует договориться с супермаркетами о снижении количества пластиковых обёрток для овощей и фруктов.