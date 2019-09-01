FAZ: с яхты на протесты — юная защитница климата из Швеции вышла на улицы Нью-Йорка с призывом спасти мир

После двухнедельного путешествия на яхте через Атлантический океан 16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберга прибыла в Нью-Йорк, сообщает Frankfurter Allgemeine. И практически тут же приняла участие в климатических протестах на улицах Нью-Йорка. Она и другие молодые люди потребовали улучшения ситуации в мире и климатической справедливости, рассказывает немецкое издание.

В пятницу шведская защитница окружающей среды Грета Тунберг присоединилась к большому количеству молодых людей, которые вышли на улицы Нью-Йорка с призывом принять международные меры против глобального потепления.

После двухнедельного путешествия 16-летняя активистка приплыла в Нью-Йорк на парусной яхте. Молодая девушка Софи Андерсон сказала…

СОФИ АНДЕРСОН, активистка: Мы объединены. 20 сентября молодые люди по всей стране вместе выйдут на акции протеста. Мы призываем всех, кто здесь находится, и всех, кто видит нас, — независимо от вашего возраста и страны происхождения — присоединиться к протестам за наше будущее в этот день, чтобы потребовать улучшения ситуации в мире и климатической справедливости.

Движение «Пятницы ради будущего» и другие организации призывают всех принять участие во всемирных протестах в защиту окружающей среды 20 и 27 сентября 2019 года. Грета Тунберг приехала в Нью-Йорк, чтобы принять участие в саммите ООН по климату, который пройдёт 23 сентября.

Дата выхода в эфир 31 августа 2019 года.