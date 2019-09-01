FAZ: с яхты на протесты — юная защитница климата из Швеции вышла на улицы Нью-Йорка с призывом спасти мир

18:41
В ДНР обвинили ВСУ в «выжигании домов» в Горловке
Глава администрации подконтрольной самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловки Иван Приходько заявил, что украинские военные ежедневно «выжигают» в городе несколько домов.
18:38
Российские волейболистки обыграли Бельгию и вышли в четвертьфинал ЧЕ
Женская сборная России одержала победу над национальной командой Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу 2019 года.
18:33
Путин поздравил ТАСС со 115-летием
Российский лидер Владимир Путин поздравил информационное агентство ТАСС со 115-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
18:33
Радимов затруднился назвать фаворита в матче «Спартак» ― «Зенит»
Экс-капитан сине-бело-голубых Владислав Радимов не смог сделать прогноз на центральную встречу восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». В разговоре с RT специалист заявил, что коллективы имеют равные шансы на победу.
18:33
Новичок «Спартака» Крал приехал на матч РПЛ с «Зенитом»
Чешский полузащитник Алекс Крал, накануне подписавший пятилетний контракт с московским «Спартаком», прибыл на домашний стадион команды на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
18:26
Дебютный гол Гогуа принёс ЦСКА победу над «Арсеналом» в матче РПЛ
Московский ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:19
Леклер посвятил свою победу на Гран-при Бельгии погибшему гонщику «Формулы-2» Юберу
Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari посвятил свою победу на 13-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Бельгии — французскому гонщику «Формулы-2» Антуану Юберу.
18:19
Премьер Ливана обратился к США и Франции из-за ситуации с Израилем
Глава правительства Ливана Саад Харири потребовал от американской и французской сторон вмешаться в ситуацию с Израилем на фоне обострения на израильско-ливанской границе.
18:12
Пенс провёл в Варшаве встречу с Зеленским
Вице-президент США Майк Пенс провёл встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве.
18:03
«Зенит» объявил состав на матч со «Спартаком» в РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» обнародовал состав на матч с московским «Спартаком» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:00
Стал известен состав «Спартака» на матч с «Зенитом» в РПЛ
Московский «Спартак» объявил состав на матч с санкт-петербургским «Зенитом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:00
В Сербии осудили отказ Польши приглашать Россию в Варшаву
Глава сербского Минобороны Александр Вулин осудил решение Польши не приглашать представителей России и Сербии в Варшаву на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
17:54
СМИ: «Локомотив» заинтересован в трансфере футболиста «Бетиса» Морона
Московский «Локомотив» работает над приобретением нападающего испанского «Бетиса» Лоренцо Морона.
17:51
СК переквалифицирует дело после смерти брянского студента
Следственный комитет в связи со смертью 17-летнего студента, которого избил полицейский в кафе в Брянской области, намерен переквалифицировать уголовное дело по этому факту.
17:50
ЦСКА уступил «Авангарду» в матче открытия сезона КХЛ
Московский ЦСКА на своём льду потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче открытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
17:47
Bloomberg заявил о планах Швеции ввести налог для банков из-за России
Правительство Швеции планирует ввести новый налог для финансирования более высоких расходов на оборону, поскольку оно «наращивает усилия по противодействию увеличению военного присутствия России в Балтийском море».
17:44
СМИ заявили об уничтожении бронемашины Израиля бойцами «Хезболлы»
Телеканал Al Mayadeen сообщает, что бойцы движения «Хезболла» уничтожили израильскую бронемашину на границе Израиля с Ливаном.
17:43
Леклер выиграл Гран-при Бельгии «Формулы-1», Квят — седьмой
Пилот Ferrari Шарль Леклер одержал победу на 13-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
17:39
Рябинский поделился мнением о возможном завершении карьеры Поветкина
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказал мнение, что действующему интерконтинентальному чемпиону Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Александру Поветкину не стоит задумываться об уходе из спорта.
17:36
СМИ: «Зенит» сделал «Ренну» очередное предложение по покупке Гренье
Санкт-петербургский «Зенит» продолжает переговоры с французским «Ренном» по трансферу полузащитника коллектива Клемана Гренье.
17:31
МВД накажет руководителей избившего брянского студента полицейского
Непосредственных руководителей бывшего полицейского, который до смерти избил студента в Брянской области, привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
17:31
КХЛ утвердит дорожную карту перехода на единый размер площадок осенью
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердит дорожную карту для всех представителей лиги по вопросу перехода на единый размер площадок в ноябре.
17:25
Франция победила Германию на КМ по баскетболу
Сборная Франции взяла верх над национальной командой Германии на Кубке мира 2019 года по баскетболу, проходящем в Китае.
17:24
Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
17:18
Шесть человек пострадали в результате ДТП в Красноярском крае
Шесть человек, включая двух детей, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Уярском районе Красноярского края.
17:16
Глава КХЛ рассказал, в каком случае состав лиги пополнит новый клуб
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко рассказал, при соблюдении каких условий новый клуб сможет вступить в состав первенства.
17:15
Воронцевич назвал главного соперника сборной России по баскетболу на КМ
Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич рассказал, кто является главным соперником подопечных Сергея Базаревича на Кубке мира в Китае.
17:12
Армия Израиля сообщила о нанесении удара по Ливану
Армия обороны Израиля сообщила на своей странице в Twitter о нанесении удара после запуска с территории Ливана противотанковых ракет по северу страны.
17:06
Сборная США победила Чехию на КМ по баскетболу, Митчелл набрал 16 очков
Сборная США взяла верх над национальной командой Чехии на Кубке мира по баскетболу, который проходит в Китае.
17:04
Борисов прокомментировал возможность покупки Турцией Су-35 и Су-57
Российский вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность покупки Турцией истребителей Су-35 и Су-57.
17:03
Усик назвал имя своего соперника по следующему поединку
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик рассказал, с кем проведёт свой первый поединок в тяжёлой весовой категории.
16:57
Дуда пообещал «выставить счёт» ФРГ за ущерб от Второй мировой войны
Польский президент Анджей Дуда в интервью Bild заявил о намерении «выставить счёт» Германии за ущерб, который был нанесён Польше в годы Второй мировой войны.
16:56
Иран пригрозил сокращением обязательств по СВПД
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран 5 сентября объявит о новом сокращении выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе, если в Европе не примут меры.
16:55
Промес забил первый мяч за «Аякс»
Экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес отметился дебютным забитым мячом в составе «Аякса».
16:47
Сборная Литвы разгромила Сенегал на Кубке мира по баскетболу
Сборная Литвы разгромила Сенегал в матче группового этапа Кубка мира по баскетболу в Китае с разницей в 52 очка.
16:41
В Израиле заявили о запуске противотанковой ракеты из Ливана
Армия обороны Израиля сообщила на своей странице в Twitter, что Ливан запустил противотанковую ракету в сторону населённого пункта, расположенного на севере страны.
16:39
СМИ: Российский защитник «Бенфики» Лысцов перешёл в «Крылья Советов»
Российский защитник португальской «Бенфики» Виталий Лысцов подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов».
16:36
Глава ДНР присвоил Иловайску звание «Город воинской славы»
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин присвоил Иловайску звание «Город воинской славы».
16:32
«Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в «Динамо»
Итальянский «Дженоа» объявил о переходе шведского полузащитника Оскара Хильемарка в московское «Динамо».
16:23
Армия Израиля созналась в поджоге ливанских лесов беспилотниками
Израильские военные подтвердили, что их беспилотники сбросили снаряды с зажигательной смесью в районе лесопосадки ливанских ферм Бсатра на ливано-израильской границе.
16:20
Шалунов забросил первую шайбу в новом сезоне КХЛ
Нападающий ЦСКА Максим Шалунов стал автором первой шайбы нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
16:14
Боец ММА Харитонов обратился к Поветкину после победы над Фьюри
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов обратился к боксёру Александру Поветкину после его победы над британцем Хьюи Фьюри.
16:12
В Афганистане восемь человек погибли при подрыве автомобиля на мине
Восемь человек погибли в результате подрыва автомобиля на мине в провинции Балх на севере Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на губернатора округа Чимтал.
16:04
Гогуа дебютирует за ЦСКА спустя два дня после подписания контракта с клубом
Защитник Седрик Гогуа дебютирует в составе ЦСКА спустя два дня после подписания четырёхлетнего контракта с московским клубом.
16:03
Под Брянском студент умер после избиения полицейским
В Брянской области в больнице скончался студент, который был избит полицейским в ходе конфликта 13 августа в кафе в посёлке Локоть. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на бывшую одноклассницу юноши.
15:56
«Краснодар» вырвал победу над «Уралом» в матче 8-го тура РПЛ
«Краснодар» в выездном матче восьмого тура чемпионата России по футболу оказался сильнее екатеринбургского «Урала».
15:56
Премьер Словении приедет с официальным визитом в Москву 10 сентября
Премьер-министр Словении Марьян Шарец приедет в Москву с официальным визитом 10 сентября, сообщил посол России в Любляне Доку Завгаев.
15:44
«Кристалл» из Санкт-Петербурга в пятый раз стал чемпионом России по пляжному футболу
Санкт-петербургский «Кристалл» в финале чемпионата России по пляжному футболу обыграл московский «Спартак».
15:44
На Филиппинах при крушении самолёта погибли семь человек
На Филиппинах днём в воскресенье, 1 сентября, потерпел крушение небольшой самолёт. Об этом информирует агентство «Синьхуа» со ссылкой на сообщения местных СМИ.
15:37
Цорн объявил о завершении «Спартаком» трансферной кампании
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объявил, что с подписанием контракта с чешским полузащитником Алексом Кралом летняя трансферная кампания клуба подошла к концу.