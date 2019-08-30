Frankfurter Neue Presse: из-за глобального потепления в Германии участились наводнения

Глобальное изменение климата привело к тому, что в Германии и других странах северо-западной Европы ухудшилась ситуация с наводнениями, пишет Frankfurter Neue Presse со ссылкой на исследование Венского технического университета. Отмечается, что сейчас разливы рек по всему миру ежегодно наносят ущерб в десятки миллиардов долларов.

Уровень воды во многих реках северо-западной Европы значительно повысился, что серьёзно осложнит ситуацию с паводками в таких странах как Германия, пишет Frankfurter Neue Presse, ссылаясь на результаты исследования, проведённого Венским техническим университетом.

По словам руководителя исследования Гюнтера Блёшля, причиной увеличения уровня воды является глобальное изменение климата. «Уже давно предполагалось, что изменение климата способно влиять на уровень воды во время наводнений, поскольку тёплая атмосфера может накапливать больше воды», — говорит учёный. Блёшль отмечает, что эта тенденция не является общей для всей Европы, а лишь для отдельных регионов. Согласно информации издания, на данный момент разливы рек по всему миру ежегодно наносят ущерб в размере $100 млрд.

При этом отмечается, что изменение климата по-разному действует на разные регионы. К примеру, на северо-западе Европы (включая Германию) оно приводит к усложнению ситуации с паводками, а в России рост температур, напротив, приводит к снижению опасности наводнений: причина в том, что глобальное потепление ведёт к уменьшению количества снега, таяние которого является одной из причин разлива рек.

Ещё одной причиной участившихся наводнений в Германии являются изменения в движении атмосферных масс, пишет Frankfurter Neue Presse: области низкого давления концентрируются над северной частью Европы.