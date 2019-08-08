Euronews: ООН призывает есть меньше мяса для борьбы с глобальным потеплением

По мнению экспертов ООН, помочь остановить изменения климата могут не только действия властей, но и каждый отдельный человек, живущий на планете. Для борьбы с глобальным потеплением учёные призывают всех начать потреблять меньше мяса, использовать меньше химикатов и защищать леса, чтобы предотвратить засухи и опустынивание, передаёт Euronews.
Если человечество начнёт есть меньше мяса, станет обрабатывать землю с малым количеством химикатов и будет защищать леса, то у него есть шанс справиться с глобальным потеплением — и одновременно накормить растущее население Земли. К таким выводам приходит ООН в своём последнем исследовании по изменениям климата.
По словам учёных, люди используют слишком много площадей для скотоводства. В то время как более разумно отдать предпочтение земледелию, оно поможет накормить больше стран.
РЕЙС ТИРАДО, исследователь университета Эксетера:Изменение системы ведения сельского хозяйства — это ключевой фактор! В этом смысле переход нашей диеты в сторону меньшего количества мяса и большего количества овощей — одна из главных рекомендаций. Потому что это не только освободит землю, которая нужна для выращивания растений, но также приведёт к освобождению земель для защиты лесов.
Охрана лесов — ещё один приоритет человечества, по словам ООН. Вырубка деревьев и превращение земель в места для пастбищ, а также производство пальмового масла влияют на изменения климата: на это приходится 15—20% вредных выбросов.
Также в отчёте ООН подчёркнуто, что из-за нехватки воды урожайность в засушливых районах начнёт падать. Это подтолкнёт людей к миграции, а цены на продовольствие будут повышаться.
Исследователи и активисты-экологи надеются, что доклад сможет убедить людей перейти на более здоровую пищу, что послужит сохранению лесов и сокращению выбросов парниковых газов. По словам экспертов ООН, помочь остановить изменения климата могут как правительства стран и крупные предприятия, так и каждый отдельный человек, живущий на планете.
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