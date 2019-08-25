ZDF: сибирская вечная мерзлота таит в себе угрозу для мирового климата

Глобальное потеплении приводит к таянию сибирской вечной мерзлоты, сообщает ZDF. В процессе она выделяет в атмосферу большие объёмы углекислого газа. Если он весь растает, климат в Европе станет необитаемым, предостерегает геофизик Сергей Зимов. Со своим сыном он проводит в российской Арктике эксперимент, от которого зависит будущее всего мира, рассказывает немецкий канал.

240 километров к северу от полярного круга. Цветущие пейзажи. Лето в российской Арктике. Здоровая, нетронутая природа, но это только на первый взгляд. Для того, чтобы объяснить, что не так, Сергей Зимов везёт нас с собой на моторной лодке по Колыме, которая в году оттаивает всего на несколько месяцев. Вдруг мы встали на мель. Сергею, члену авторитетной Российской академии наук приходится толкать лодку. Нашему оператору — рулить. Мне — снимать.

Через четыре часа мы добрались до ледяных скал. Что-то булькает, течёт. Сибирская вечная мерзлота тает.

СЕРГЕЙ ЗИМОВ, геофизик: Эти микробы спали почти 50 000 лет. Теперь они просыпаются. Я практически слышу, как они дышат. И они пахнут. Организмы тут же начинают питаться. В процессе они превращают углерод в углекислый газ. В нашем регионе её (вечной мерзлоты. — ИноТВ) так много, что, если всё растает, климат в Европе станет необитаемым.

Арктическая вечная мерзлота очень важна для мирового климата. Она таит в себе в два раза больше углерода, чем вся земная атмосфера.

Учёный Зимов хочет проверить свои расчёты на практике. Поэтому 20 лет назад россиянин стал воссоздавать условия ледникового периода на этой территории, размером приблизительно с Лихтенштейн. Вместе с сыном Никитой он срубил все деревья и посадил доисторические травы, развёл стада яков, бизонов и зубров. Снять себя дал только ленивец Антон. Перед ним, как и всеми травоядными в этом парке, стоит огромная задача — замедлить глобальное потепление.

НИКИТА ЗИМОВ, агроном: В декабре здесь лежит толстый слой снега. Он изолирует почву от холода. В поисках травы лошади копаются в снегу и притаптывают его. Поэтому вечная мерзлота зимой лучше промерзает. А это в свою очередь защищает её от таяния в летний период.

Температуры в арктическое лето достигают 40 °C. У нас поджилки затряслись. Прямо под этим полем находится вечная мерзлота. Зимовы сообщают об успехах. В их парке «ледникового периода» почва становится холоднее.

В полярном регионе потепление происходит в два раза быстрее, чем в остальном мире. С весны массовые пожары бушуют в Сибири, Аляске и Гренландии. Самые крупные за всю историю. Арктический ландшафт меняется. На оттаявшей почве появляются озёра. Они испускают метан. Этот парниковый газ в 20 раз вредоноснее, чем углекислый. Сергей считает, что в успехе его эксперимента заинтересован весь мир.

СЕРГЕЙ ЗИМОВ: Россияне не боятся потепления. Они скажут, что будут с радостью к нему готовится. Поэтому основной сигнал должен исходить от европейцев, американцев, жителей Северной Африки и Азии. От стран, которые уже ощущают на себе последствия глобального потепления.

Дата выхода в эфир 24 августа 2019 года