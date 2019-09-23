Independent: «весело, круто, секси» — министр экологии Японии описал, как нужно бороться с климатическими изменениями

Чтобы привлекать людей, в особенности молодёжь, к решению таких масштабных проблем, как глобальное потепление, борьба за окружающую среду должна быть «весёлой, крутой и ещё и секси», считает министр экологии Японии Синдзиро Коидзуми. Как отмечает The Independent, ранее политик, чтобы не допустить повторения аварии на АЭС Фукусима, выступал за отказ от атомной электроэнергии в стране, что его коллеги сочли нереалистичным.

Новый министр экологии Японии Синдзиро Коидзуми пообещал привлекать молодёжь к борьбе с глобальным потеплением и климатическими изменениями, сообщает The Independent.

Выступая перед журналистами в воскресенье 22 сентября на мероприятии в рамках климатического саммита ООН в Нью-Йорке, где активисты готовили акцию протеста против чрезмерного потребления угля в японской промышленности, Коидзуми, отметил: «В политике есть очень много вопросов, порой они скучны. Бороться с такой проблемой, как климатические изменения, нужно весело, круто. Ну и секси».

Политик объявил о стремлении страны избавиться от углеродной зависимости и её готовности внести свой вклад в борьбу с глобальным потеплением. При этом, как напоминает газета, в пятницу 20 сентября японские школьники и студенты вместе со многими другими людьми по всему миру вышли на улицы, чтобы выразить своё возмущение бездействием властей, которые допустили рекордные объёмы выбросов парниковых газов.

По словам издания, 38-летний министр экологии, сын известного и почитаемого бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми, считается «восходящей звездой» на политической арене страны. У молодого политика высокие рейтинги, избиратели всё чаще признают, что хотели бы, чтобы именно Коидзуми-младший занял кресло премьера, когда действующий лидер Синдзо Абэ завершит свой срок.

Несмотря на то что представители Японии не должны выступать на климатическом саммите ООН, Коидзуми объяснил, что приехал в Нью-Йорк лично проконтролировать, как его страна участвует в международных переговорах по сокращению выбросов парникового газа, и провести встречи с компаниями, работающими на экологически чистых технологиях.

Как напоминает The Independent, Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил странам — потенциальным участницам климатического саммита, что им следует приезжать, только если у них есть более масштабные предложения по сокращению выбросов углерода в рамках действующего Парижского соглашения 2015 года. Также Гутерреш призвал государства не строить новые работающие на угле заводы после 2020 года. Однако Япония, единственная из стран «Большой семёрки», эти наставления не слушает и благополучно собирается строить новые заводы «на угле» как на своей территории, так и финансировать их создание в других азиатских странах.

Ранее Коидзуми, по данным британского издания, также вызвал неоднозначную реакцию своими заявлениями о необходимости отказа от атомной электроэнергии, чтобы избежать повторения аварии на АЭС Фукусима в 2011 году. Несмотря на возражения коллег, что Японию невозможно избавить от атомной электроэнергии, в воскресенье в Нью-Йорке Коидзуми вновь пообещал сокращать число АЭС, чтобы его соотечественники жили спокойно, не боясь «ядерного кризиса».