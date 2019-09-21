24 Horas: всемирные протесты против изменения климата пока парализовали лишь занятия в учебных заведениях

Миллионы человек по всему миру приняли участие в демонстрациях, чтобы потребовать принятие мер в ответ на изменение климата. В протестах в Нью-Йорке участвовала молодая шведская активистка Грета Тунберг, которая попросила молодёжь всего мира сделать так, чтобы главы государств прислушались к ним.

В Нью-Йорке тысячи человек, прежде всего, молодёжь, в эту субботу вышли на улицы, чтобы потребовать от международного сообщества политических шагов в сфере защиты окружающей среды. Эти шаги должны предусматривать борьбу с изменением климата и обеспечить стабильное будущее.

Мэр заявил о 60 тыс. участников, а организаторы назвали цифру 200 тыс. человек. В Нью-Йорке в акции приняла участие вдохновительница этого движения, которая выступила перед собравшимися.

ГРЕТА ТУНБЕРГ, шведская активистка: Взоры всего мира устремлены на них. Им предоставлена возможность продемонстрировать, что они также сплотились под крылом науки. У них есть возможность взять на себя лидерство, чтобы продемонстрировать, что они реально нас слышат. Как вы считаете, они нас услышат? Мы сделаем так, чтобы они нас услышали.

Власти Нью-Йорка позволили одному миллиону учащихся с разрешения родителей пропустить занятия, чтобы поприсутствовать на этом мероприятии. Так в городе небоскрёбов начинается неделя, посвящённая климату, в ходе которой состоятся важные встречи в рамках ООН.

В Сальвадоре сотни манифестантов потребовали уважительного отношения к природе: как к животным, так и к растениям.

В Боливии также потребовали принятия немедленных мер, которые обратят вспять негативные последствия изменения климата.

УЧАСТНИК АКЦИИ: Боливия — это одна из стран… она станет одной из стран, наиболее затронутых изменением климата в следствие деятельности человека и из-за неосведомлённости руководящего нами правительства.

А в Бразилии тон задавали самые молодые, в том числе дети, которые потребовали конкретных мер, чтобы избежать разрушения нашей планеты.

«Меньше эго, больше эко». Молодёжь Праги также приняла участие в протестах против всемирного потепления. Чехия — одна из девяти стран-членов Евросоюза, превышающих лимиты по загрязнению воздуха.

Ещё одна такая страна — Польша. Та же самая проблема. Называется смог — дымка, образованная из-за загрязнения воздуха. В Варшаве молодёжь также протестует из-за засухи. Они уверяют: изменение климата отразится на самых бедных — на сельском населении. Тысячи Грет Тунберг и их родители приняли также участие в демонстрациях в Норвегии и в Индонезии, где собираются перенести столицу, поскольку море поглощает Джакарту.

«Время подходит к концу», «Протесты сейчас или ничего в будущем!», предупреждает британская молодёжь.

«Действуйте сейчас!» — таков был объединяющий клич тех, кто протестовал в Индии. А в Таиланде участники притворились мёртвыми.

В Японии выступали за «климатическую революцию», при этом манифестации не сопровождались перекрытием транспортного движения.

А вот в швейцарской Лозанне его перекрыли. Эта девушка забралась под грузовик. Её товарищи говорят, что они не экстремисты, им просто страшно за будущее климата на планете.

В Париже звучали не только эти мысли, но также послания против транснациональных корпораций. 100 крупных компаний производят 71% от общего объёма углекислого газа на планете. Больше всего — горнодобывающие и нефтедобывающие компании. Но на них никак не повлияла планетарная забастовка, которая парализовала не производство, а учёбу.

Дата выхода в эфир 21 сентября 2019 года.