24 Horas: всемирные протесты против изменения климата пока парализовали лишь занятия в учебных заведениях

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Ягудин оценил шансы Трусовой выучить новый четверной прыжок
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в беседе с RT высказал мнение, по силам ли 15-летней Александре Трусовой выучить ещё один вид четверного прыжка.
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Два человека погибли в результате стрельбы в США
Два человека погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы в баре в американском штате Южная Каролина.
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Ягудин не удивлён успешным дебютом Трусовой на взрослом уровне
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в беседе с RT поделился мнением о дебюте российской фигуристки Александры Трусовой на взрослом уровне.
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Фигурист Алиев победил на Мемориале Непелы в Братиславе
Российский фигурист Дмитрий Алиев занял первое место в мужском одиночном катании на турнире серии «Челленджер» — Мемориале Ондрея Непелы в словацкой Братиславе.
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«Атлетико» не сумел обыграть «Сельту» в пятом туре Примеры
Мадридский «Атлетико» и «Сельта» сыграли вничью в матче пятого тура испанской Примеры.
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Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52
В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека.
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«Ньюкасл» и «Брайтон» сыграли вничью в матче АПЛ
«Ньюкасл Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграли вничью в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции россиян есть дети
В генконсульстве России заявили, что среди россиян, получивших травмы в ДТП с автобусом в Турции, есть двое несовершеннолетних. В настоящий момент дипломаты находятся в контакте с администрацией больниц, где находятся пострадавшие, представителями страховой и туристической компаний.
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Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧМ по боксу
Сборная России по боксу заняла второе место в командном зачете на чемпионате мира, который прошёл в Екатеринбурге.
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Московское «Динамо» обыграло рижское «Динамо» в матче КХЛ
Московское «Динамо» одержало победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Два человека погибли в результате пожара в Омске
Два человека погибли и ещё один пострадал в результате возгорания в частном жилом доме в Омске.
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Гол и передача Роналду помогли «Ювентусу» обыграть «Верону» в Серии А
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Вероной» в матче четвёртого тура итальянской Серии А.
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Дубль Сутормина помог «Зениту» разгромить «Рубин» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над казанским «Рубином» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В ЦВО заявили о начале проверки после нападения на российских военных в Таджикистане
В пресс-центре Центрального военного округа заявили, что командование 201-й российской военной базы (РВБ) в Таджикистане проводит проверку по факту нападения на двух российских военнослужащих.
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Два гола Мелкадзе принесли «Тамбову» победу над «Ростовом» в десятом туре РПЛ
«Тамбов» одержал победу над «Ростовом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Эр-Рияде назвали войну последней мерой в случае угроз
Саудовская Аравия примет любые меры для своей защиты, однако война является последним из вариантов, заявил саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.
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В Великобритании выступают за включение самбо в олимпийские виды спорта
Президент Ассоциации стран Британского Содружества по самбо Майкл Уинн-Паркер высказался за включение самбо в перечень олимпийских видов спорта.
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Лебедев заявил, что бой с Макабу может пройти в России
Бывший обладатель поясов чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) в первом тяжёлом весе россиянин Денис Лебедев заявил, что бой с конголезцем Илунгой Макабу может пройти в России.
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В Албании в результате землетрясений пострадали 44 человека
По крайней мере 44 человека получили травмы в результате землетрясений в Албании.
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В милиции Абхазии сообщили о пропаже юной теннисистки в Москве
В милиции Абхазии сообщили о пропаже 14-летней теннисистки Эрики Кварчии, которая прибыла в Москву из Самары. Как отметили в ведомстве, девушка прибыла в аэропорт Внуково, однако в настоящее время её местонахождение неизвестно.
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Российские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Греции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу.
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В Крыму уточнили данные по поводу возгорания на территории монастыря
В Единой дежурно-диспетчерской службе Алушты заявили, что в здании Космо-Дамиановского мужского монастыря не было возгорания. Пожар возник в отдельно стоящем техническом помещении.
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Костомаров о прокатах Трусовой: это не футбол, где спортсменов постепенно выводят на пик формы
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в беседе с RT высказал мнение, что российской фигуристке Александре Трусовой не было смысла откладывать использование сложных четверных прыжков на более позднюю часть соревновательного сезона.
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Костомаров рассказал, благодаря чему Трусовой удаётся исполнять сложные четверные прыжки
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в беседе с RT поделился мнением о дебюте российской фигуристки Александры Трусовой на взрослом уровне.
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В ДТП с автобусом в Турции пострадали 15 россиян
В результате аварии с автобусом в Турции пострадали 15 российских туристов, среди них нет тяжелораненых. Об этом сообщили в генеральном консульстве в Анталье. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл в районе Аксу на пути из отеля в аэропорт. В автобусе находились 22 российских туриста, семь из которых сразу продолжили путь в аэропорт после аварии.
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Гаджимагомедов стал чемпионом мира по боксу в весе до 91 кг
Россиянин Муслим Гаджимагомедов занял первое место в весовой категории до 91 кг на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.
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В ДНР заявили об обстреле ВСУ села в Донбассе
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что ВСУ обстреляли село Ленинское на юге ДНР.
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Сборная России по самбо выиграла Кубок президента в Северной Ирландии
В североирландском городе Баллимина завершился Кубок президента по спортивному и боевому самбо среди национальных команд.
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Теннисист Медведев пробился в финал на пятом турнире подряд
Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в финал на пятом турнире подряд.
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Посольство в Таджикистане следит за ситуацией с российскими военными
Посольство России в Таджикистане следит за ситуацией с двумя российскими военными, которые получили ранения при нападении жителя города Бохтар.
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«Манчестер Сити» одержал свою самую крупную победу за историю выступлений в АПЛ
«Манчестер Сити» одержал самую крупную победу за историю выступлений клуба в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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Медведев вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге
Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.
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В Крыму произошёл пожар в здании монастыря
В МЧС Крыма сообщили о возгорании в Космо-Дамиановском монастыре в Алуште.
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Бакши стал чемпионом мира по боксу в весе до 75 кг
Россиянин Глеб Бакши занял первое место в весовой категории до 75 кг на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.
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«Эвертон» проиграл «Шеффилду» в матче АПЛ
Ливерпульский «Эвертон» потерпел поражение от «Шеффилд Юнайтед» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Хет-трик Бернарду Силвы помог «Манчестер Сити» разгромить «Уотфорд»
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Уотфордом» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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На Украине пятилетнему мальчику прислали повестку из военкомата
На Украине пятилетнему мальчику в Киевской области прислали повестку из военкомата для постановки на учёт, сообщает «СТРАНА.ua».
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Число задержанных на протестах «жёлтых жилетов» в Париже превысило 150
Число задержанных полицией участников митинга «жёлтых жилетов» в Париже возросло до 152.
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«Бавария» разгромила «Кёльн» в матче Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над «Кёльном» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги.
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Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
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Фигуристы Синицина и Кацалапов победили на Мемориале Непелы в Братиславе
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер» — Мемориале Ондрея Непелы в словацкой Братиславе.
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Эр-Рияд рассказал о месте запуска атаковавших НПЗ страны дронов
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что беспилотники, атаковавшие нефтяные объекты королевства, были запущены не из Йемена.
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«Металлург» уступил «Ак Барсу» в матче КХЛ
Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Албании
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6 км от албанского города Дуррес. Об этом сообщили в Геологической службе США.
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Двое российских военных получили ранения в Таджикистане
Двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане получили ранения в результате нападения на них психически больного человека.
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В Москве прошёл осенний мотофестиваль
В Москве прошёл осенний мотофестиваль, приуроченный к закрытию мотоциклетного сезона, гости мероприятия увидели мотопарад, а также выставку мотоциклов.
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Замковой стал чемпионом мира по боксу в весе до 69 кг
Россиянин Андрей Замковой занял первое место в весовой категории до 69 кг на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.
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При взрыве в Афганистане погиб ребёнок
Один ребёнок погиб и ещё 11 человек пострадали в результате взрыва самодельного устройства в афганской провинции Парван.
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«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ, забив пять мячей «Уотфорду» за 18 минут
«Манчестер Сити» установил рекорд Английской премьер-лиги в домашнем матче шестого тура с «Уотфордом».
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Российские гимнастки завоевали золото в групповых упражнениях на ЧМ
Сборная России заняла первое место в групповых упражнениях в многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в азербайджанском Баку.