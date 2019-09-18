France 24: французские климатологи ухудшили прогнозы — планета будет разогреваться быстрее

Согласно новым моделям изменения климата в течение ближайшего столетия, обнародованным французскими исследователями, глобальное потепление может оказаться более сильным, чем предполагалось, передаёт France 24. По наиболее пессимистичным прогнозам учёных, температура земной атмосферы может к 2100 году подняться на 7 °C.

Пожары в Португалии, наводнения в Испании, таяние льдов, ураган «Дориан» на Багамах — по всей планете всё чаще проявляют себя экстремальные климатические явления. Так возможно ли, что глобальное потепление окажется более серьёзным, чем считалось ранее?



Да, убеждены французские учёные, опубликовавшие новые модели изменения климата. Теперь наиболее пессимистичный сценарий предполагает повышение температуры атмосферы к 2100 году на 7 градусов. При самом оптимистичном сценарии потепление составит не более 2 градусов — но при том условии, что будут соблюдаться условия Парижского соглашения и что человеческое общество в целом будет вести себя ответственнее.



ПАСКАЛЬ БРАКОННО, климатолог Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии (CEA): Такие оптимистичные сценарии может обеспечивать такое общество, которое значительно более бережно относится к энергетике и предпринимает меры, сильно сглаживающие кривые роста выбросов парниковых газов.



Исследователи также изучили ситуацию во Франции — ей в ближайшие 50 лет придётся переживать всё более частые периоды экстремально высоких температур.



ОЛИВЬЕ БУШЕ, ведущий научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS): Во Франции глобальное потепление проявляет себя прежде всего в виде периодов сильной жары, а кроме того — в виде изменения режима выпадения осадков. Осадки будут выпадать не так часто, и климат будет становиться всё суше, особенно в районе Средиземноморского побережья, но при этом всё чаще будут происходить рекордные выпадения осадков. Иными словами, осадки будут более редкими, но когда дождь всё же будет, он будет более сильным, из-за чего будет возникать угроза наводнений.



Описанные учёными сценарии — это лишь прогноз, однако лето 2019 года уже оказалось самым жарким за всю историю наблюдений. Последствия глобального потепления уже здесь — согласно наблюдениям НАСА за последние 35 лет, ледяной покров Северного полюса продолжает неуклонно таять.



Дата выхода в эфир 17 сентября 2019 года.