CNN: из-за угрозы затопления власти Индонезии задумались о переносе столицы

По прогнозам учёных, через 30 лет 90% индонезийской Джакарты уйдёт под воду. Поэтому власти страны задумались о переносе столицы на остров Борнео. Это должно защитить будущий город от природных катаклизмов, но, по мнению критиков, грозит сохранению местных лесов и животных, сообщает CNN.

Джакарта уходит под воду. По словам учёных, беспорядочно растущая столица Индонезии, в которой проживает более 10 миллионов человек, тревожными темпами опускается ниже уровня моря.

В понедельник власти Индонезии объявили, что они хотят перенести столицу из Джакарты на остров Борнео. Президент страны Джоко Видодо заявил, что новая столица, которая пока не получила название, будет находиться в более безопасном, более централизованном месте.

ДЖОКО ВИДОДО, президент Индонезии: Это место меньше подвержено природным катаклизмам, в том числе землетрясениям, цунами, лесным пожарам, извержениям вулканов и оползням. Во-вторых, это место имеет стратегическое значение, потому что находится в центре Индонезии.

Но критики беспокоятся, что строительство нового города на Борнео приведёт к дальнейшему уничтожению островного леса, где обитают орангутанги и другие животные. Они уже находятся под угрозой исчезновения из-за производства пальмового масла.

Некоторые жители говорят, что Индонезия должна сосредоточиться на решении проблем в Джакарте, население которой с трудом справляется с загрязнением, транспортными проблемами и частым затоплением.

ДЕВУШКА: Раньше всё было по-другому. Было лучше, и уровень воды был нормальным. Песок на пляже был чистым, и мы могли играть в воде. Но теперь не можем. Вода мутная, грязная. Во время приливов нас каждый раз затапливает.

Согласно докладу, 90 процентов Джакарты может уйти под воду в следующие 30 лет. Она построена на болотистой местности, и вода выплёскивается из Яванского моря и 13 городских рек. Но хотя вода повсюду, она непригодна для питья. Людям приходится рассчитывать на подземные источники, которые подтачивают основание города, что способствует его сползанию в море.

МУЖЧИНА: Почему вода поднялась выше моего дома и теперь я живу ниже уровня моря? Возможно, потому что море мало-помалу поглощает землю. Вот что мне известно.

Президент Индонезии говорит, что Джакарта останется финансовой столицей страны. Но пока неясно, как он планирует остановить её упадок с учётом того, что строительство нового города начнётся сразу после одобрения предложения парламентом.

Линда Кинкейт, CNN.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 августа 2019 года.

