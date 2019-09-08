Le Monde: эксперты критикуют власть в Бразилии за неэффективные методы борьбы с пожарами

Пока правительство Бразилии заверяет, что «контролирует» распространение пожаров, а привлечённая армия справилась с ними в одном из штатов, специалисты высказывают сомнения в эффективности используемых методов, сообщает Le Monde. В частности, государство обвиняют в сокрытии точных данных о новых возгораниях, а также использовании необученных людей и игнорировании главной причины природной катастрофы — массовую вырубку леса.

Прошло уже две недели после того, как 23 августа президент Жаир Болсонару объявил мобилизацию армии для борьбы с лесными пожарами, однако результаты такой инициативы остаются неоднозначными, пишет Le Monde.

Официально ситуация взята «под контроль»: для тушения огня на полную мощность используют воздушное, наземное и морское вооружение, по приказу правительства запрещено выжигание фермерами участков леса. В соцсетях распространяется огромное количество лестных фотографий: военные грузовики патрулируют тропинки, солдаты в идеальной форме заполняют водой резервуары, а самолёты сбрасывают тонны воды на горящие деревья.

Министр обороны заверяет, что операция «Зелёная Бразилия» уже позволила «потушить» или «взять под контроль» множество локальных пожаров, в частности, в штате Рондония. Власти уже объявили о скорой победе над огнём, а Болсонару обещал «с патриотизмом» рассказать об участи огромного леса в своей речи перед ООН через три недели. Этот «фанфарон», как его называет издание, продолжает отказываться от $20 млн, выделенных «Большой семёркой» на борьбу со стихией, считая их «милостыней». Также он призвал бразильцев одеться в зелёное и жёлтое по случаю национального праздника 7 сентября, чтобы показать всему миру, что «Амазония принадлежит нам».

Однако «в реальности многое делается без подготовки и мы не знаем точно, что конкретно происходит», — объяснил газете Рикардо Абад, эксперт негосударственного исследовательского института Socioambiental. В самой Амазонии разговоры военных шифруются, а журналистам чаще всего запрещено сопровождать их на операции. Государство между тем не сообщает никаких точных цифр о количестве пожаров и успехов борцов с огнём, предоставив прессе только расплывчатые «тепловые карты», где точками были отмечены «очаги возгорания» — по словам властей, их становится всё меньше.

Как отмечает Le Monde, Национальный институт космических исследований (INPE), который отслеживает вырубку лесов и пожары, подвергся критике со стороны Жаира Болсонару за свои нелестные цифры, которые стоили места директору института: согласно опубликованным данным, всего лишь за 6 сентября специалисты засекли 1376 новых возгораний в Бразилии (на 27% выше, чем за день до этого), что говорит не в пользу «победы» над огнём.

Кроме того, министерство обороны объявило, что в операции принимает участие примерно 6 тыс. солдат, 150 единиц техники, 20 кораблей, 16 самолётов, 2 чилийских авиатанкера и делегация израильских экспертов по природным катастрофам. Однако по другим источникам, которые приводят бразильские СМИ, задействовано всего от 2500 до 3900 солдат — слишком мало для тушения такого огромного леса.

Рикардо Абад пожаловался французской газете, что военно-транспортные самолёты, которые переоборудовали для перевозки 12 тыс. литров воды, не приспособлены для борьбы с пожарами, как и военные. «Нам нужны пожарные, квалифицированные работники!» — взывает специалист. Но, отмечает издание, их не стоит ждать со дня на день: в этом году ультраправое правительство Болсонару провело чистку в главных государственных органах по защите окружающей среды, отрезав значительную часть их бюджета.

По словам Паулу Моутинью, научного сотрудника в Институте исследований окружающей среды Амазонии, недостаточно затушить пожары — «нужно прежде всего бороться с их причинами, а именно, вырубкой лесов». Между тем на этой неделе стало известно, что согласно предварительному бюджету на 2020 год, Министерство окружающей среды Бразилии потеряет 10% своих средств, а сумма, выделяемая на борьбу с пожарами, должна сократиться на 34% с 45,5 млн реалов до 29,6 млн (с 737 млн до 479 млн рублей соответственно).

Это стало тяжёлым ударом для защитников Амазонии. Как сказал Le Monde Моутинью, неважно, сколько будет задействовано военных — без «эффективной борьбы за сохранение этого леса» пожары вернутся, а во время следующей засухи всё «может быть ещё хуже».