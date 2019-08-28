Le Figaro: Болсонару согласен на матпомощь от G7 — если Макрон извинится

Президент Бразилии Жаир Болсонару поменял своё мнение и готов использовать $20 млн «Большой семёрки» на тушение пожаров в Амазонии, если его правительство будет самостоятельно ими распоряжаться, сообщает Le Monde. Также глава государства требует извинений от Эммануэля Макрона, который ранее обвинил Болсонару во лжи и поставил под вопрос принадлежность Амазонии.

Во вторник Бразилия наконец согласилась принять финансовую помощь иностранных организаций и стран для борьбы с пожарами в Амазонии, пишет Le Figaro. Теперь главное, по мнению официального представителя президента Болсонару, чтобы предложенные странами — членами G7 $20 млн пошли не на подрыв суверенитета Бразилии, а ответственность за их использование легла на правительство страны.

Ранее президент латиноамериканского государства Жаир Болсонару заявил, что готов обсуждать с «Большой семёркой» их помощь по ликвидации пожаров, если его французский коллега Эммануэль Макрон «откажется от своих оскорблений». Президент Франции обвинил Болсонару во «лжи» по поводу предпринятых экологических шагов. «Сперва он назвал меня лжецом, а затем, насколько я знаю, он поставил под сомнение наш суверенитет над Амазонией», — цитирует французская газета главу Бразилии. По его словам, только после того, как Макрон откажется от своих слов, страны смогут приступить к совместному решению проблемы.

Как напоминает издание, в понедельник вечером Бразилия хладнокровно отказалась от финансовой помощи стран, которые участвуют в G7, и посоветовала президенту Франции заниматься «своим домом и колониями». Оникс Лоринцони, глава администрации бразильского президента, поблагодарил государства за предложение, но заметил, что эти средства «более важны для восстановления лесов в Европе».

Такие разногласия на фоне мирового негодования против бездействия бразильских властей угрожают договору о свободной торговле ЕС — Меркосур, который обсуждался в течение 20 лет. Тем не менее президент Бразилии может рассчитывать на «полную поддержку» Дональда Трампа, который подчеркнул, что Болсонару «очень усердно работает» над тушением пожаров и «делает отличную работу для жителей Бразилии». Сам глава латиноамериканской страны не забыл поблагодарить лидера США в Twitter: «Спасибо, президент Дональд Трамп. Мы очень успешно боремся с лесными пожарами. Бразилия является и всегда будет для всего мира примером ответственного развития. Развязанная против нашего суверенитета кампания лжи не сработает».

Между тем, отмечает Le Figaro, площадь пожара увеличивается: Национальный центр космических исследований (INPE) зафиксировал около 1659 новых возгораний за последние 24 часа, почти половина из них находится в Амазонии. В Порту-Велью, столице штата Рондония, небольшой дождь немного разогнал дым, который стал причиной многочисленных жалоб жителей города на проблемы с дыханием. В борьбе со стихией задействовано 2500 человек и 15 самолётов, в том числе два C-130 Hercules, сбрасывающие воду на горящий лес. Пожар также затронул приграничную область Боливии, президент которой Эво Моралес во вторник приветствовал инициативу «Большой семёрки», хотя и назвал сумму «очень маленькой».