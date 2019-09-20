Euronews: в мире стартовала неделя протестов против изменений климата

В рамках «всемирной климатической забастовки», которая будет проходить на протяжении недели, планируется провести около 1700 различных мероприятий в 160 странах. Экоактивисты считают, что правительства всех стран принимают недостаточно мер по борьбе с выбросами, поэтому нужно привлечь больше внимания к проблемам изменения климата, передаёт Euronews.
В Австралии началась всемирная забастовка в защиту климата, в ходе которой всю неделю в главных городах страны будут проводиться массовые демонстрации и манифестации. По данным инициаторов, которыми выступили сотни различных организаций, всего до следующей пятницы будет организовано более 1700 различных мероприятий в 160 странах мира.
В преддверии «климатической» забастовки в ряде европейских стран уже прошли многочисленные акции. В частности, в четверг группа студентов развернула на галерее в швейцарском парламенте транспарант с надписью «Финальный отсчёт — остаётся 16 месяцев», напомнив о том, что к концу следующего года необходимо добиться снижения парникового эффекта на планете.
А в британской столице экоактивисты провели «похоронную процессию», приурочив её к лондонской Неделе моды, которую некоторые из них требуют вообще отменить, утверждая, что текстильная промышленность — один из лидеров по загрязнению окружающей среды.
ЭКОАКТИВИСТКА:Мы проводим похоронную процессию, которая двинется от Трафальгарской площади и завершится возле здания, где проводится главное мероприятие Лондонской недели моды. А причина в том, что мы оказались в совершенно чрезвычайной ситуации — и нам всем требуется место для коллективного выражения скорби. Мы будем скорбеть о планете, о природе, о животных и о людях, которые страдали и продолжают страдать, а также о жизнях, которые будут потеряны из-за этого кризиса.
Несколько дней назад канцлер Германии Ангела Меркель объявила о новых мерах, направленных на сокращение в стране выбросов парниковых газов. Но защитники природы сочли их недостаточными и устроили демонстрацию у Франкфуртского автосалона.
ЭКОАКТИВИСТКА: Мы должны перейти от индивидуального транспорта к общественному транспорту. Должны отказаться от всего этого «больше, быстрее, дальше» — и стремиться к общественному благу.
ЭКОАКТИВИСТ: Мы живём за городом, в десяти километрах, но без проблем добираемся сюда без машины. Так что это вполне возможно, нужно лишь подстроиться — и дорога доставляет удовольствие, обходится гораздо дешевле, к тому же позволяет оставаться в форме!
Экоактивистка Грета Тунберг, положившая начало этому движению, которое распространилось теперь на всю планету, продолжает свою деятельность, привлекая к ней внимание общественности. На днях с ней встретился бывший президент США Барак Обама.
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