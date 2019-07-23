France 24: прогулы ради экологии — протесты шведской школьницы привлекли внимание политиков

Ставшая известной после школьных забастовок против глобального потепления, Грета Тунберг из Швеции привлекла внимание политических кругов и стала символом борьбы молодёжи с экологическими проблемами, сообщает France 24. Её уже приглашали выступить на Конференции ООН по изменению климата и на заседаниях других европейских организаций и институтов, однако многие считают, что шведская школьница подвержена влиянию определённых партий.

Ей ещё нет 16 лет, но она уже серьёзна, как другие иконы. За несколько месяцев Грета Тунберг стала всемирным символом борьбы с глобальным потеплением. Она родилась в 2003 году в Стокгольме и именно в этом городе начала свои протестные акции, которые её прославили. В августе 2018 года, в начале учёбы, Грета решила каждую пятницу проводить забастовку: она пропускала занятия, чтобы протестовать у парламента Швеции с простым требованием следовать Парижским соглашениям по климату от 2015 года.

ГРЕТА ТУНБЕРГ: Мои родители не могут мне запретить делать то, что я делаю здесь. Будущие поколения не смогут вернуть то, что мы уничтожаем сейчас. Это критический момент, и мы не можем повернуть назад.

Решительная и идейная Грета стала рупором молодёжи, которая не желает платить за ошибки и недочёты старшего поколения. Вдохновлённые её примером, десятки тысяч подростов со всей Европы начали выходить на демонстрации. Дальше Грета Тунберг принимала участие в пикетах, встречах, выступлениях, конференциях. Особенно широко в прессе освещалось её выступление на 24-й Конференции ООН по изменению климата в Польше, где она прямо высказала свои претензии.

ГРЕТА ТУНБЕРГ: Вы говорите только о вечном экологическом и экономическом развитии, потому что вы очень боитесь быть непопулярными. Вы говорите, что любите своих детей больше всего в жизни, и тем не менее вы крадёте их будущее прямо у них на глазах. Вы недостаточно зрелые, чтобы сказать правду. Даже эту ношу вы оставляете нам, детям.

Грету принимали и слушали политические деятели и руководители предприятий. Для многих она — настоящий боец в рядах движения в защиту планеты. Однако критики полагают, что она является инструментом различных неправительственных организаций, а также находится под влиянием определённых партий. Но та, которую некоторые называют «апокалиптическим гуру» и «пророком в коротких штанишках», не стала ждать взросления для того, чтобы высказаться.

ГРЕТА ТУНБЕРГ: Я знаю, что многие из вас не хотят нас слушать, вы говорите, что мы всего лишь дети…

Дата выхода в эфир 22 июля 2019 года.