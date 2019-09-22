N-TV: вступлением в Альянс против угля Германия подаст «сильный сигнал» всему миру

Министр экологии Германии Свенья Шульце намерена официально объявить в Нью-Йорке о вступлении страны в Альянс против угля, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. По мнению Шульце, отказ Германии как крупного промышленного государства от угля в электроснабжении станет сильным сигналом для всего мира. Правительство в Берлине планирует полностью перейти на иные источники энергии не позднее 2038 года.

Для министра экологии и охраны природы Германии Свеньи Шульце это станет большим выступлением: она собирается официально заявить в Нью-Йорке о вступлении в международный Альянс против угля, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Это должно лишить материальной поддержки дальнейшую добычу соответствующих полезных ископаемых, отмечается в статье.

По словам Свеньи Шульце, она намерена объявить о вступлении Германии в альянс по отказу от угля на полях саммита по климату в Нью-Йорке. Решения министерства по климату говорят об официальном стремлении правительства Германии отказаться от использования угля в качестве энергоносителя, сообщает издание. Это «центральный камень в фундаменте мировой защиты климата», считает Шульце.

По её мнению, наличие подобного альянса показывает, что производство электроэнергии из угля становится изживающей себя моделью в самых разных частях света. Если такая крупная промышленная страна, как Германия, откажется от ядерной энергии и угля и постепенно полностью переведёт своё электроснабжение на возобновляемые источники энергии, это станет «сильным сигналом для других частей света», убеждена немецкий министр.

Не позднее 2038 года в Германии должны быть отключены от сети все угольные электростанции общей производительностью 42,5 ГВт. При возможности, это должно произойти уже к 2035 году. К 2030 году, а до этого осталось ещё десять лет, производительность таких электростанций должна быть сокращена до 17 ГВт. В соответствии с планом, Шульце полетит в Нью-Йорк со своей делегацией на одном самолёте с канцлером Ангелой Меркель, сообщается в статье.

Альянс против угля (Powering Past Coal Alliance) был основан на полях конференции по мировому климату в Бонне в ноябре 2017 года. На данный момент в него входят 30 стран. В общей сложности свыше 80 участников — то есть, правительства, регионы и предприятия — поддерживают идею о необходимости остановить строительство новых угольных электростанций, положить конец международному финансированию угля, определить дату отказа от угля и организовать собственные национальные меры по защите климата в целях выполнения Парижского соглашения.

Особенно большое влияние, в том числе за пределами стран, участвующих в альянсе, могут иметь его установки в сфере финансирования добычи угля, отмечает N-TV. Если субсидии на добывающие технологии или выгодные кредиты прекратятся, новые проекты по добыче сырья подорожают и в тех регионах, где до сих пор нет единого мнения по вопросу защиты климата.

Как сообщает немецкий телеканал, в пятницу после изнурительного ночного заседания в ведомстве канцлера министерство по защите окружающей среды представило в Берлине свои выводы, открывающие Германии путь к официальному вступлению в Альянс против угля. Соответственно, предусматриваются основательные инвестиции в защиту климата, ввод национальной торговли квотами на вредные выбросы в сфере транспорта и сооружений, а также созыв совета экспертов, который будет ежегодно проверять выполнение целей по климату.

Для давно уже вызывающего споры установления цен на выбросы углекислого газа будет введена торговля сертификатами, как того требовали ХДС и ХСС, однако поначалу цена будет фиксированной. Такие ископаемые виды топлива, как бензин или топливные масла, подорожают, а электричество, напротив, станет дешевле. Помимо этого, запланированы послабления для тех, кто регулярно использует транспорт для поездки на работу и обратно, выгодные билеты на поезда дальнего следования, а также множество программ поддержки и стимулирования отказа от угля, сообщается на сайте телеканала N-TV.