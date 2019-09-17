Guardian: американцы хотят бороться с глобальным потеплением, но не понимают его причин

Большинство жителей США верят в серьёзность проблемы глобального потепления и хотят немедленных действий по её решению, передаёт The Guardian со ссылкой на опрос CBS News. При этом опрос также показал, что американцы не видят в климатических изменениях вины человека.

Две трети американцев считают климатические изменения либо кризисом, либо серьёзной проблемой, причём большинство из них полагают, что пришло время немедленных действий по борьбе с глобальным потеплением и его последствиями, сообщает The Guardian со ссылкой на опрос CBS News.

Как отмечает издание, опрос американского телеканала показал существенную, хотя и неравномерную, поддержку в решении этой проблемы. Так, более четверти опрошенных сравнили климатические изменения с «кризисом», а ещё 36% назвали их «серьёзной проблемой». Двое из десяти сочли глобальное потепление незначительной проблемой, и только 16% респондентов признались, что этот вопрос их совсем не беспокоит.

При этом более половины опрошенных американцев заявили, что проблема требует немедленного решения, тогда как лишь 18% не увидели необходимости бороться с климатическими изменениями.

«Американцы, наконец, начинают осознавать существенную угрозу, которую нашему обществу представляет климатическая чрезвычайная ситуация. Это огромный прогресс для нашего движения — и именно молодёжь несёт главную ответственность за это», — заявила основатель организации «Климатическая мобилизация» Маргарет Кляйн Саламон.

Тем не менее, согласно опросу, далеко не все понимают, что является основной причиной изменений. Так, несмотря на то что учёные сходятся во мнении, что ответственность лежит на деятельности человека — сжигании ископаемых видов топлива и вырубке лесов, — всего 44% опрошенных называли это главной причиной глобального потепления. При этом более четверти заявили, что влияние человека является незначительным или его нет совсем.

«Наши собственные, а также другие исследования неоднократно показывали, что это является важнейшим заблуждением, десятилетиями продвигаемым индустрией ископаемого топлива, для того чтобы посеять раздор, увеличить неопределённость и таким образом заставить людей сохранять статус-кво и держать их в режиме ожидания», — заявил руководитель Йельской программы коммуникаций по климатическим изменениям Энтони Лейзеровиц.

При этом мнение опрошенных разделилось в зависимости от их политических взглядов и возраста, отмечает The Guardian. В частности, 80% сторонников Демократической партии призвали к немедленной реакции на климатические изменения, при этом с ними согласились лишь 25% сторонников Республиканской партии. В том, что касается возраста, серьёзной проблемой или кризисом глобальное потепление были склонны считать в основном американцы от 18 до 29 лет, причём вне зависимости от партийной принадлежности.

Вместе с тем всего 19% верят, что мы можем остановить глобальное потепление, но практически половина опрошенных американцев всё же считает, что его можно замедлить.