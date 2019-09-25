Fox News: малолетние эко-активисты — «живой щит» для беспринципных политиков

Сегодня беспокойство за окружающую среду выражают массовыми шествиями с разбрасыванием мусора и нарушением дорожного движения, констатирует ведущий Fox News Такер Карлсон. Причина такой парадоксальной ситуации, по его мнению, заключается в том, что забота о климате превратилась в прикрытие для борьбы за власть. При этом политики не гнушаются привлекать к этой борьбе детей, чтобы спрятаться от критики, подчёркивает журналист.

Надеемся, вы хорошо провели выходные. Если так, сохраните эти воспоминания. Возможно, вам ещё долго не придётся снова расслабиться. Сейчас мы нарушим спокойствие вашего духа.



Оказывается, на нашей голубой планете не всё так хорошо. И это мягко сказано. На самом деле, похоже, что из-за изменения климата над Землёй нависла экзистенциальная угроза — так мы назовём это сегодня. Вы спросите, что значит этот термин, «экзистенциальная угроза»? Честно говоря, мы не знаем. Но звучит просто жутко. Так что будьте начеку.



БЕРНАРД САНДЕРС, сенатор, кандидат в президенты США: Изменение климата — это реальность. Это экзистенциальная угроза для нашей страны и для всей планеты.



КОРИ БУКЕР, сенатор, кандидат в президенты США: Если НАТО существует для совместной обороны, главная экзистенциальная угроза — это климат!



ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США, кандидат в президенты США: Это изменение климата. На самом деле это и есть экзистенциальная угроза.



ХУЛИАН КАСТРО, бывший министр жилищного строительства и городского развития США, кандидат в президенты США: Нам придётся принять меры по поводу самой экзистенциальной угрозы для нашей страны и мира — изменения климата.



БЕТО О’РУРК, кандидат в президенты США: Что касается изменения климата, величайшей экзистенциальной угрозы, с которой мы сталкиваемся…



КАМАЛА ХАРРИС, сенатор, кандидат в президенты США: … что мы имеем дело с климатическим кризисом. Он представляет экзистенциальную угрозу для нас как людей.



Угроза для нас как людей! Здесь есть целый ряд вопросов — посмотрим, получится ли у нас раскрыть их смысл. Первый вопрос: реально ли изменение климата? Тут всё просто: конечно, реально! Климат меняется постоянно. Например, если вы находитесь в США, земля, на которой вы сейчас стоите, не так уж давно была покрыта ледником толщиной в милю. А теперь уже не так. Что же произошло? Изменение климата. Оно происходит с тех пор, как охладилась Земля.



Меняется ли климат быстрее из-за деятельности человека? Можем ли мы замедлить изменение климата или обратить его вспять? Что бы вам ни говорили, никто на самом деле этого не знает.



Но настоящий вопрос здесь не имеет отношения к науке о климате. Он имеет отношение к людям, которые делают вид, что понимают науку о климате. Действительно ли эти люди верят в то, что говорят? Посмотрим-ка… Вот что недавно говорила Камала Харрис о вкладе красного мяса в совершенно экзистенциальную угрозу изменения климата.



КАМАЛА ХАРРИС: Нам как нации нужно, чтобы наше питание и его польза для здоровья были приоритетом на самом высоком уровне государственного управления. Потому что у нас в Америке проблема…



ЭРИН БЁРНЕТТ, ведущая CNN: Вы бы поддержали изменение рекомендаций по правильному питанию? Ну, вы понимаете, «пищевая пирамида»…



КАМАЛА ХАРРИС: Да!



ЭРИН БЁРНЕТТ: В частности, уменьшение доли красного мяса.



КАМАЛА ХАРРИС: Да, поддержала бы!



Поняли? Камала Харрис — хороший человек. И поскольку она хороший человек, — гораздо лучше вас — она сознаёт значимость экзистенциальной угрозы изменения климата. Настолько, что готова отказаться от красного мяса. Так она сказала недавно зрителям CNN.



Но всё меняется, когда она в штате Айова, где производят свинину. На минувших выходных Харрис побывала в округе Полк на ежегодном мероприятии Демократической партии с зажаркой стейков. Она поработала у гриля, позируя перед камерами. Кстати, как и все остальные кандидаты-демократы. Там были Элизабет Уоррен, Бето О’Рурк и даже Кори Букер, который называет себя веганом.



Организаторы поджарили на этих выходных более десяти тысяч стейков. На видеозаписи этого мероприятия видны столбы мясного дыма, поднимающиеся к небу и разрушающие озоновый слой! А кандидаты стояли посреди всего этого и совсем не выглядели обеспокоенными! Хм… Вы удивлены? Не удивляйтесь! Такой теперь стала борьба за климат. Трюки, рассчитанные на публику, в сочетании с лицемерием. Вот люди, которые обещают бороться с вашими чизбургерами и при этом летают по всей стране на частных самолётах. И все об этом молчат!



На прошлой неделе миллионы обеспокоенных прогрессистов приняли участие в так называемой климатической забастовке. И оставили за собой… горы мусора! Только сегодня в Вашингтоне борцы за климат потребовали перемен, блокируя дороги, создавая пробки и разбрасывая конфетти.



Если вам нет ещё сорока, вы, может быть, удивитесь, узнав, что раньше люди не выражали беспокойство за окружающую среду путём разбрасывания мусора. Это показалось бы странным. Но в те времена движение за защиту окружающей среды интересовалось природой, её сохранением. Сейчас цель совсем другая — политическая власть. Раздуваете кризис — и требуете от населения покориться вашей воле, не то хуже будет. При этом, конечно, необязательно бороться честно, признавать демократию и логически обосновывать свою позицию. Вы делаете всё, что только потребуется. Вы будете использовать даже детей, если это вам поможет.



К примеру, только сегодня 16-летняя девочка из Швеции обратилась к ООН по наущению климатических активистов. Вот фрагмент её выступления.



ГРЕТА ТУНБЕРГ, эко-активистка: Всё это неправильно. Меня здесь быть не должно. Я должна быть у себя в школе, по ту сторону океана. Но все вы приходите к нам, к молодёжи, за надеждой! Да как вы смеете?! Своим пустословием вы украли мои мечты и моё детство. Мы находимся на пороге массового вымирания. И всё, что вас заботит, это деньги и россказни о вечном экономическом росте! Как вы смеете?! Если бы вы действительно понимали ситуацию, но всё равно ничего не делали, вы были бы злом, а в это я отказываюсь верить!



«Вы украли моё детство! Делайте то, чего я от вас хочу, иначе вы — зло!» Как отвечать на подобные заявления? На самом деле, ответить нельзя. И, конечно, в этом-то весь смысл! Когда вы используете детей, чтобы потребовать власти, они становятся чем-то вроде живого щита. За ними можно надёжно спрятаться. Никто не может вас критиковать. Но кто прибегнет к столь бессовестным методам? Всякий, кто готов на такое, пойдёт буквально на всё, чтобы захватить власть. Именно этим они и занимаются.



Дата выхода в эфир 23 сентября 2019 года.