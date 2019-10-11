NBC: Питер Габриел вместе с группой учёных работают над созданием интернета для животных

Группа исследователей изучает возможности создания «межвидового интернета», который бы позволил животным общаться с людьми и между собой, сообщает NBC News. Как отмечает телеканал, авторы проекта надеются, что межвидовое общение позволит человеку лучше заботиться о животных и об окружающей среде.

Идут годы — и интернет становится более доступным для всего мира. Теперь — и для животных. Группа, в которую входит бывший вокалист Genesis Питер Габриел, работает над «межвидовым интернетом» — так они это называют.



Впервые группа озвучила эту идею в 2013 году, на конференции TED, но недавно, в июле 2019-го, они собрались, чтобы глубже разобраться в том, каким мог бы быть межвидовой интернет и как мы могли бы по-новому взаимодействовать с умными животными, такими как человекообразные обезьяны, дельфины, слоны и не только, и позволить им общаться между собой.



В основе идеи — прошлые эксперименты в области межвидового общения. Вроде тех, которые проводила одна из инициаторов проекта — Диана Рейсс, когнитивный психолог, изучающий интеллект животных. Она учила дельфинов общаться с помощью подводной клавиатуры с символами, которые соответствовали свистящим звукам и различным занятиям. Дельфины научились выполнять эти игривые действия по требованию и давать знать, когда им этого хочется.



Питер Габриел нашёл исследования Рейсс в интернете и позвонил ей. Он объяснил, что много лет назад играл музыку с двумя карликовыми шимпанзе за пианино. Габриел спросил Рейсс, как он мог бы расширить работу в этом направлении. В результате появился один из первых проектов межвидового интернета.



Он передал видео Нилу Гершенфельду, директору Центра битов и атомов Массачусетского технологического института, известному своей работой в области «интернета вещей». «Я осознал, что мы, люди, кое-чего не замечали — всей остальной планеты», — сказал Гершенфельд на конференции TED, посвящённой развитию интернета.



Тут подключается четвёртый из главных участников группы — Винтон Сёрф, один из разработчиков протоколов и архитектуры интернета. Вместе эти четверо хотят продолжить исследования, вроде использования клавиатуры дельфинами, чтобы лучше разобраться, на что должна быть похожа лексика и структура межвидовой коммуникационной системы и поможет ли интернет установить связь между всеми нами.



Трудности огромны: от прояснения лингвистического аспекта до оборудования и реализации. Но команда говорит, что это того стоит. По их словам, любой успех может иметь значение для решения больших проблем нашего мира, в том числе для сохранения видов, благополучия животных и жизнеспособности нашей планеты.



Дата выхода в эфир 07 октября 2019 года.