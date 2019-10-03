NTD: на британской ферме коровы вышли в интернет, чтобы сообщить о себе фермерам

В британском Сомерсете работает экспериментальная ферма, на которой стадо коров укомплектовано беспроводными ошейниками, которые работают по типу фитнес-трекеров. Как передаёт NTD, на ферме говорят, что данная технология повышает производительность, экономит рабочие часы и позволяет фермерам следить за стадом удалённо.

Это стадо из 180 коров укомплектовано беспроводными ошейниками, которые работают по типу фитнес-трекеров. Они следят за жизнедеятельностью животных, а затем посылают данные в облако пятого поколения или 5G.

После этого специальный алгоритм анализирует информацию и отправляет фермерам и ветеринарам уведомления через приложение на смартфоне. Это касается случаев, если есть какие-то изменения в состоянии коров, которые могут указать на болезнь или недомогание.

Работник экспериментальной фермы в британском Сомерсете Марк Гаф говорит, что эта технология повышает производительность, экономит рабочие часы и позволяет фермерам следить за стадом удалённо. Например, можно узнать, когда корова начинает рожать.

МАРК ГАФ, работник экспериментальной фермы: Когда данные присылают на телефон, на мобильное устройство, то всё становится более доступным и быстрым. Можно быть на другом конце здания, получить сообщение и узнать, у какой конкретно коровы потенциально есть какая-то проблема. То есть оценка идёт мгновенно.

Фермам давно не чужды технологии. На них используют автоматизированные системы доения и раздачи корма. Теперь же технология 5G предлагает большую скорость закачки данных, подключение многих устройств к интернету, а также анализ данных из разных датчиков.

На ферме говорят, что эффективность предприятия увеличилась. На нём ежедневно производят 5 тысяч литров молока. Затем его продают на местный завод сыроварения.

Дата выхода в эфир 01 октября 2019 года.