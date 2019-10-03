NTD: на британской ферме коровы вышли в интернет, чтобы сообщить о себе фермерам

Популярное
-
Le Figaro: в диалоге с Парижем Москва тоскует по мудрости и дальновидности Ширака Le Figaro
-
Svenska Dagbladet: у Швеции были шансы победить в Полтавской битве Svenska Dagbladet
-
СТРАНА: украинский гей-ветеран ищет новое жильё и работу после избиения неизвестными Страна.ua
-
Дуда: Россия вновь проявит агрессию, если не пресечь её имперскую политику niezalezna.pl
-
CNN: отставка Волкера разочаровала и встревожила Киев CNN
-
Le Figaro: экс-глава МИД Австрии призвала налаживать связи с Россией Le Figaro
-
Daily Telegraph: на «антирасистской» конференции в Эдинбурге белым не дали слова Daily Telegraph
-
Times: французские интеллектуалы разглядели в Грете Тунберг киборга Times
INFOX.SG
-
В Минобороны Японии оценили запущенную КНДР ракету
Министр обороны Японии Таро Коно заявил, что КНДР 2 октября провела запуск баллистической ракеты подводных лодок средней дальности, которая способна преодолеть расстояние около 2500 км.
-
Проходящий испытания МС-21 с неполадками штатно сел в Жуковском
Проходящий испытания самолёт МС-21, у которого не сработал датчик выпуска шасси, штатно приземлился в подмосковном Жуковском. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.
-
Уткин считает, что матч с «Бенфикой» был лучшей игрой «Зенита» при Семаке
Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин оценил игру петербургского «Зенита» в матче второго тура футбольной Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой».
-
Военный эксперт рассказал о преимуществах модернизации пушки «Малка»
Военный специалист, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал RT завершение работы по модернизации одной из самых мощных самоходных пушек в мире «Малка».
-
На Чукотке самолёт выкатился за пределы ВПП
Самолёт, который следовал из Якутии на Чукотку, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Певека, никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона.
-
Минэнерго отмечает замедление роста спроса на нефть
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ведомство отмечает замедление роста спроса на нефть, в 2019 году он увеличится на 1—1,1 млн баррелей против 1,5 млн баррелей в 2018-м.
-
В СК заявили об отказах Интерпола в розыске подозреваемых в преступлениях в Донбассе
Интерпол отказывает России в розыске лиц, подозреваемых в совершении преступлений в ходе конфликта на юго-востоке Украины, ссылаясь на политический характер дел, заявил в интервью RT руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.
-
В Венесуэле связали падение добычи нефти с атакой на энергообъекты
Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо связал падение добычи нефти в стране ниже 1 млн баррелей в сутки с атаками на энергетическую инфраструктуру.
-
Тренер Шубенкова заявил, что не верит в отстранение легкоатлета от ОИ-2020
Сергей Клевцов, тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова, выступающего в беге на 110 м с барьерами, не считает, что его подопечного могут отстранить от Олимпиады 2020 года в Токио.
-
OMV заявила о хорошем шансе согласовать с Данией «Северный поток — 2»
Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что оператор проекта «Северный поток — 2» видит «очень хороший шанс» получить от Дании разрешение на строительство газопровода.
-
Группа ВЭБ.РФ подпишет соглашения с компаниями Кубы на €54,8 млн
Группа ВЭБ.РФ подпишет соглашения с кубинскими предприятиями на общую сумму €54,8 млн во время официального визита премьер-министра Дмитрия Медведева на Кубу 3—4 октября.
-
В Балашихе подросток во время конфликта убил 15-летнюю школьницу
В подмосковной Балашихе 15-летний подросток «в ходе возникшего конфликта» убил сверстницу, в настоящее время он задержан. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России по Московской области.
-
Появилось видео конфликта Александра Емельяненко с Кокляевым
В сети опубликовали видео конфликта бойца смешанного стиля Александра Емельяненко с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
-
Тренер Шубенкова назвал Маклауда социально опасным
Наставник российского легкоатлета Сергея Шубенкова Сергей Клевцов в жёсткой форме отозвался о выступлении ямайского спортсмена Омара Маклауда.
-
Чемпион России по боксу скончался от полученных в драке травм
Чемпион Кузбасса, Сибири, победитель Кубка России, Кубка Сибири и Кузбасса, первенства России по боксу Болот Атакулов умер в реанимации областного клинического центра охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком, куда поступил с тяжёлыми травмами.
-
СК возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе
Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе, заявил в интервью RT руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.
-
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
-
СМИ: Могерини отменила визит в Белоруссию
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини отменила свой визит в Белоруссию, который должен был состояться на этой неделе.
-
Симоньян о словах Навального про чучундриков: когда неудержимо стареешь, а всё ещё хочется нравиться молоденьким
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова Алексея Навального о чучундриках и свинобомжах. Такие выражения, по её мнению, используют те, кто неудержимо стареет, но всё ещё хочет нравиться молоденьким.
-
СМИ: Кокляев получил рассечение в ходе потасовки с Емельяненко
Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев получил повреждение в драке с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко, которая произошла во время очной ставки в центре Москвы.
-
СК и RT запустили спецпроект о расследовании военных преступлений на Украине
Следственный комитет России и RT запустили совместный мультимедийный проект, который расскажет о военных преступлениях, совершаемых в ходе вооружённого конфликта на юго-востоке Украины.
-
Канадские СМИ назвали хоккеиста «Торонто» Михеева русским на задании
В канадском издании Toronto Sun прокомментировали дебют российского форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттава Сенаторз».
-
Тер Штеген: «Барселоне» всегда легче, когда Месси на поле
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отметил важность возвращения нападающего Лионеля Месси в стартовый состав.
-
Трап врезался в самолёт в аэропорту Челябинска
Самоходный трап въехал в самолёт Airbus А321 с пассажирами в аэропорту Челябинска, никто не пострадал.
-
Овечкин занял первое место среди действующих хоккеистов по голам в матчах открытия НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место среди действующих игроков по заброшенным шайбам в матчах открытия Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
BCG рассказала о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Число безналичных карточных транзакций в России в период с 2010 по 2018 год увеличилось в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека, пишет РБК со ссылкой на международную консалтинговую компанию The Boston Consulting Group (BCG).
-
СМИ сообщили о драке между Кокляевым и Александром Емельяненко
В центре Москвы произошла потасовка между представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым и бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.
-
Путин поздравил Меркель и Штайнмайера
Президент России Владимир Путин поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера с Днём германского единства.
-
Историк оценил предложение создать новую льготную категорию граждан
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT предложение зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
-
В Канаде оценили дебют российского форварда «Торонто» Михеева в НХЛ
Канадские СМИ прокомментировали дебют российского форварда Ильи Михеева за «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттава Сенаторз».
-
Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
-
Дзюба рассказал о своём повреждении в матче с «Бенфикой»
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о травме, которую он получил во время матча второго тура футбольной Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой».
-
В Уфе завели дело после смерти студента техникума на уроке физкультуры
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летнего студента техникума на уроке физкультуры в Уфе, сообщили в СУ СК по региону.
-
Дзюба: в матче с «Бенфикой» всё складывалось в пользу «Зенита»
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над лиссабонской «Бенфикой» в матче второго тура футбольной Лиги чемпионов.
-
Лукашенко посетит Украину 4 октября
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября совершит рабочий визит на Украину, он посетит второй форум регионов двух стран.
-
Овечкин считает, что «Вашингтон» совершал много ошибок в матче с «Сент-Луисом»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз» (3:2).
-
Посол Хантсман завершил миссию в Москве и улетел в США
Посол США в России Джон Хантсман завершил свою миссию в Москве и улетел домой.
-
Дзюба рассказал о травме Малкома
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о повреждении полузащитника команды Малкома.
-
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
Потерявшийся в тувинской тайге 12-летний мальчик обнаружен живым.
-
Кокорин сфотографировался с футболистами «Зенита» после победы над «Бенфикой»
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, который не включён в заявку сине-бело-голубых на первую часть сезона, сфотографировался с партнёрами по команде в раздевалке после победы над лиссабонской «Бенфикой» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов (3:1).
-
«Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов
Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета.
-
Российский хоккеист «Торонто» Михеев рассказал о своей адаптации в Канаде
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев ответил на вопрос, как проходит его адаптация в Канаде.
-
Лукашенко поздравил Штайнмайера
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с Днём германского единства.
-
Два очка Михеева в его дебютном матче в НХЛ помогли «Торонто» обыграть «Оттаву»
«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Переговорщик КНДР по денуклеаризации прибыл в Пекин
Северокорейская делегация во главе с представителем МИД Ким Мён Гилем прибыла в Пекин, передаёт «Рёнхап». Агентство называет его главным переговорщиком КНДР по денуклеаризации.
-
Голы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме взял верх над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Туроператор «Библио-Глобус» отказался от продажи Thomas Cook
Российский туроператор «Библио-Глобус» сообщил, что расторг договор о продаже своего бизнеса британской компании Thomas Cook Group plc., которая ранее объявила о ликвидации.
-
Овечкин забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в четверг, 3 октября.
-
Эксперты дали советы, как сэкономить на оплате услуг отопления
Российские эксперты в беседе с РИА Новости посоветовали в целях экономии на услугах ЖКХ устанавливать индивидуальные счётчики отопления, которые позволяют регулировать температуру батарей в квартирах.