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Guardian: Трамп разрешил добычу нефти в заповеднике белых медведей на Аляске

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Белый дом дорабатывает инициативу, которая позволит добывать нефть и газ на территории Арктического национального заповедника в Аляске, пишет The Guardian. Бурение скважин создаст трудности для обитающих в регионе белых медведей и коренных народов, жизнь которых зависит от рыболовства и охоты, отмечает издание.
Guardian: Трамп разрешил добычу нефти в заповеднике белых медведей на Аляске
Reuters

Администрация Трампа дорабатывает планы по разрешению добычи нефти и газа на территории Арктического национального заповедника в Аляске, который охранялся в течение многих десятилетий, пишет The Guardian.

Бюро по управлению земельными ресурсами (BML) будет предлагать аренду фактически всей прибрежной равнины площадь 1,6 млн акров. В этих местах среди прочего обитают находящиеся под угрозой исчезновения белые медведи и приходят для отёла северные олени. Бурение скважин в регионе также может создать проблемы для коренного населения, которое в основном живёт за счёт рыболовства и охоты, отмечает издание.
 
Ранее контролируемая демократами палата представителей приняла законопроект для защиты заповедника. Но с большой долей вероятности республиканское большинство в сенате не поддержит их инициативу.  
 
«Совершенно не удивляет, что администрация выбрала самый агрессивный вариант аренды. Они даже не притворяются, что речь идёт об ограничении или полноценной защите»,  заявляет исполнительный директор организации Alaska Wilderness League Адам Колтон.
 
«Чтобы разработать всю хрупкую прибрежную равнину, администрация попирает науку, затыкает рты несогласным и изолирует все коренные сообщества»,  добавляет он.
 
Бурение скважин в экологически уязвимой арктической Аляске было запрещено до тех пор, пока в 2017 году конгресс не принял законопроект, несвязанный с этим вопросом. По словам Колтона, это было «позорное голосование».
 
Накануне представители BLM выпустили окончательное заявление о воздействии проекта на окружающую среду и сообщили, что намерены начать сдавать территорию в аренду к концу года. По оценкам бюро, при добыче и сжигании нефти в этом районе в атмосферу может ежегодно выбрасывать от 0,7 до 5 миллионов тонн углекислого газа. Максимальное значение примерно соответствует ежегодному выбросу одного миллиона автомобилей.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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