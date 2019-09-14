Guardian: Трамп разрешил добычу нефти в заповеднике белых медведей на Аляске

Белый дом дорабатывает инициативу, которая позволит добывать нефть и газ на территории Арктического национального заповедника в Аляске, пишет The Guardian. Бурение скважин создаст трудности для обитающих в регионе белых медведей и коренных народов, жизнь которых зависит от рыболовства и охоты, отмечает издание.
Администрация Трампа дорабатывает планы по разрешению добычи нефти и газа на территории Арктического национального заповедника в Аляске, который охранялся в течение многих десятилетий, пишет The Guardian.
Бюро по управлению земельными ресурсами (BML) будет предлагать аренду фактически всей прибрежной равнины площадь 1,6 млн акров. В этих местах среди прочего обитают находящиеся под угрозой исчезновения белые медведи и приходят для отёла северные олени. Бурение скважин в регионе также может создать проблемы для коренного населения, которое в основном живёт за счёт рыболовства и охоты, отмечает издание.
Ранее контролируемая демократами палата представителей приняла законопроект для защиты заповедника. Но с большой долей вероятности республиканское большинство в сенате не поддержит их инициативу.
«Совершенно не удивляет, что администрация выбрала самый агрессивный вариант аренды. Они даже не притворяются, что речь идёт об ограничении или полноценной защите», — заявляет исполнительный директор организации Alaska Wilderness League Адам Колтон.
«Чтобы разработать всю хрупкую прибрежную равнину, администрация попирает науку, затыкает рты несогласным и изолирует все коренные сообщества», — добавляет он.
Бурение скважин в экологически уязвимой арктической Аляске было запрещено до тех пор, пока в 2017 году конгресс не принял законопроект, несвязанный с этим вопросом. По словам Колтона, это было «позорное голосование».
Накануне представители BLM выпустили окончательное заявление о воздействии проекта на окружающую среду и сообщили, что намерены начать сдавать территорию в аренду к концу года. По оценкам бюро, при добыче и сжигании нефти в этом районе в атмосферу может ежегодно выбрасывать от 0,7 до 5 миллионов тонн углекислого газа. Максимальное значение примерно соответствует ежегодному выбросу одного миллиона автомобилей.
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