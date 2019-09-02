Le Journal de Montréal напомнила: Аляска прежде была «Новороссией»

01:55
Режим ЧС из-за урагана «Дориан» введён в штате Северная Каролина
Режим чрезвычайной ситуации введён в воскресенье в штате США Северная Каролина в связи с приближением урагана «Дориан».
01:35
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
01:15
Фильм «Я иду искать» возглавил российский прокат в выходные
Американский триллер «Я иду искать» стал лидером российского проката, собрав 61,4 млн рублей за минувшие четыре дня.
00:55
Боевики 33 раза за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 33 раза за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии.
00:52
Легкоатлетка Соколова завоевала серебро на международном турнире в Германии
Российская легкоатлетка Елена Соколова, специализирующаяся на прыжках в длину, заняла второе место на международном турнире в немецком Берлине.
00:40
СМИ: «Зенит» договорился с «Витессом» о трансфере Караваева
Санкт-петербургский «Зенит» достиг договорённости с голландским «Витессом» по трансферу защитника Вячеслава Караваева.
00:35
В Черногории осудили отказ приглашения России в Варшаву
Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление в связи с тем, что Россия и Сербия не были приглашены в Польшу на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
00:27
Кирьос назвал Калинскую своей любимой теннисисткой
Австралийский теннисист Ник Кирьос высказал мнение о россиянке Анне Калинской во время заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
00:15
Задержан водитель сбившего ребёнка Porsche
Водитель Porsche Cayenne, совершивший наезд на ребёнка в Москве, был задержан на улице Донецкой.
00:05
«Реал» в компенсированное время ушёл от поражения в матче Примеры с «Вильярреалом»
Мадридский «Реал» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче третьего тура испанской Примеры.
23:56
Гол Лукаку с пенальти помог «Интеру» обыграть «Кальяри» в матче Серии А
Миланский «Интер» одержал победу над «Кальяри» в матче второго тура итальянской Серии А.
23:55
Устроивший стрельбу в Техасе не связан с террористами
Представитель ФБР Кристофер Комбс заявил, что устроивший стрельбу в американском штате Техас не был связан с террористическими организациями.
23:49
Квят подвёл итоги Гран-при Бельгии
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке 13-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.
23:42
Сборная Сербии стала победителем Кубка Европы по баскетболу 3×3
Мужская сборная Сербии одержала победу над национальной командой Франции в финале Кубка Европы по баскетболу в формате 3×3 в венгерском Дебрецене.
23:32
В Госдепе прокомментировали операцию США в Идлибе
В Госдепартаменте США прокомментировали операцию американских военных в сирийской провинции Идлиб.
23:25
Конта взяла верх над Плишковой в четвёртом круге US Open
Британка Йоханна Конта одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой в матче четвёртого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
23:20
Уильямс обыграла Мартич и вышла в четвертьфинал US Open
Американка Серена Уильямс одержала победу над хорваткой Петрой Мартич в матче четвёртого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
23:09
В ДНР заявили о рекордном числе нарушений режима тишины со стороны ВСУ
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никанорова заявила о рекордном числе нарушений режима тишины со стороны украинских военных.
23:08
Цорн рассказал, реально ли вернуть Промеса в «Спартак»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн высказал мнение о возможности возвращения в команду голландского форварда Квинси Промеса, ныне играющего за амстердамский «Аякс».
22:59
Трамп прокомментировал приход урагана «Дориан» на Багамские острова
Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал приход урагана «Дориан» на Багамские острова.
22:53
Димитров победил де Минора и вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Федерером
Болгарин Григор Димитров одержал победу над австралийцем Алексом де Минором в матче четвёртого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
22:47
В Иране атаку «Хезболлы» на армию Израиля назвали ответной мерой
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что бойцы движения «Хезболла» совершили нападение на израильскую бронемашину в качестве ответной меры на агрессивные действия Израиля.
22:42
«Атлетико» взял верх над «Эйбаром» в матче Примеры, отыгравшись с 0:2
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Эйбаром» в матче третьего тура испанской Примеры.
22:32
Джикия о перепалке с Оздоевым: обычный игровой момент, после матча решили разобраться
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал свою перепалку с хавбеком «Зенита» Магомедом Оздоевым по завершении матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:31
Аргентина вводит валютный контроль
В Аргентине приняли решение ввести валютный контроль.
22:23
Porsche Cayenne сбил ребёнка в Москве
Водитель автомобиля Porsche Cayenne сбил ребёнка во дворе дома в Москве.
22:22
Кононов: мысль в атаке «Спартака» была, вам показалось, что её не было
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказал мнение об атакующих действиях своей команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
22:12
В США прокомментировали ситуацию на границе Израиля с Ливаном
Спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт прокомментировал на своей странице в Twitter ситуацию на границе Израиля с Ливаном.
22:02
Оздоев высказался о своей перепалке с Джикией после матча «Спартак» — «Зенит»
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал свою перепалку с капитаном «Спартака» Георгием Джикией, произошедшую по завершении матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:59
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
В Павловском районе Воронежской области в результате столкновения четырёх автомобилей погибли четыре человека, двое пострадали.
21:54
Между футболистами «Спартака» и «Зенита» произошёл конфликт после матча РПЛ
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев и капитан «Спартака» Георгий Джикия устроили перепалку по завершении матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:48
Кононов заявил, что чувствует досаду из-за поражения от «Зенита»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от петербургского «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:39
Нетаньяху прокомментировал ситуацию на границе с Ливаном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская сторона будет реагировать на развитие событий на границе с Ливаном в соответствии со складывающейся обстановкой.
21:30
Семак оценил качество игры «Зенита» на старте сезона РПЛ
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение об игре своих подопечных в первых матчах сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:24
Семак назвал тяжёлым и нервным матч со «Спартаком»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды над московским «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:22
МВД: 578 тысяч человек посетили МАКС-2019 за время его работы
В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что за время работы авиасалона МАКС-2019 его посетили более 578 тыс. человек.
21:17
«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби Серии А
Римские клубы «Лацио» и «Рома» сыграли вничью в матче второго тура итальянской Серии А.
21:11
Трамп заявил о намерении посетить Польшу в скором времени
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе общения с журналистами у Белого дома, что намерен в скором времени посетить Польшу.
20:59
Гол Жиркова принёс «Зениту» победу над «Спартаком» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:57
Федерер обыграл Гоффена и вышел в 1/4 финала US Open
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в матче четвёртого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
20:56
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Национального центра США по слежению за ураганами в Twitter.
20:52
Вторая ракетка мира Барти не смогла выйти в четвертьфинал US Open
Вторая ракетка мира австралийка Эшли Барти потерпела поражение от китаянки Ван Цян в матче четвёртого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
20:43
Напавший с ножом на людей во Франции употреблял наркотики
Французский прокурор Николя Жаке заявил, что напавший на людей около города Лион иммигрант из Афганистана употреблял наркотики.
20:39
Погачар выиграл девятый этап веломногодневки «Вуэльта»
Словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates одержал победу в девятом этапе третьего Гранд-тура сезона — «Вуэльты».
20:31
«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче четвёртого тура АПЛ
Лондонские клубы «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
20:25
«Валенсия» с Черышевым обыграла «Мальорку» в матче Примеры
«Валенсия» одержала победу над «Мальоркой» в матче третьего тура испанской Примеры.
20:25
Зеленский заявил о вере в наступление мира в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в ходе встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, что верит: в Донбассе скоро будет мир. Об этом информирует УНИАН.
20:25
Трамп подтвердил проведение торговых переговоров с КНР в сентябре
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что в сентябре должны состояться торговые переговоры Вашингтона с Китаем.
20:16
«Витесс» Слуцкого победил АЗ и возглавил турнирную таблицу Эредивизи
Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, одержал победу над АЗ из Алкмара в матче пятого тура голландской Эредивизи.
20:15
В Самаре ребёнок умер из-за обрушения плиты с Дворца культуры
В Самаре на десятилетнего ребёнка обрушилась мраморная плита с фасада Дворца культуры. Мальчик скончался в результате полученных травм.