Ещё с давних времён на Аляске остались православные церкви, и в некоторых местах влияние России весьма велико, отмечает журналист Le Journal de Montréal. Поэтому он отмечает, что когда Сара Пейлин говорила, что видела Россию из своего окна, она не лукавила.

В мире часто забывают, что у России был свой плацдарм в Америке — на Аляске, пишет Le Journal de Montréal. Журналист напоминает, что Россия тоже вела активную политику в этих местах и отправляла туда своих миссионеров, чтобы крестить местных. Он отмечает, что в прошлом Аляска, «этот кусок Америки» был «Новороссией».



Автор статьи напоминает, как бывший губернатор Аляски Сара Пейлин во время выборов говорила, что может увидеть Россию прямо из своего окна. Журналист отмечает, что это отнюдь не ложь, и ей даже не нужно далеко смотреть: вокруг полно строений, которые напоминают о той эпохе, ведь там до сих пор живут православные.



На старых кладбищах некоторые могилы содержат надписи на кириллице. Самые красивые церкви, пишет автор, обычно оказываются православными. А в городе Ситка, где находится Аляскинская епархия, которая напрямую относится к Московскому патриархату, повсюду чувствуется российское влияние.



В итоге 1867 год журналист канадского Le Journal de Montréal называет датой «аннексии» Аляски Соединёнными Штатами Америки, которые всё стремились лишить Канаду выхода к Тихому океану.