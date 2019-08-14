Euronews: РПЦ отстранила от службы игумена после скандального видео крещения младенца

Обряд крещения годовалого малыша в одной из церквей Гатчинской епархии шокировал прихожан и привёл к отстранению игумена от службы после жалобы родителей ребёнка, передаёт Euronews. В то же время сам священник заявил, что дети часто плачут во время обряда крещения, поэтому он считает свои действия оправданными.
Церковное таинство — или же грубое обращение с детьми? В России широкий резонанс вызвало попавшее в интернет видео крещения годовалого ребёнка в Гатчинской епархии.
На этих кадрах видно, как игумен силой окунает плачущего малыша в купель, причём делает это очень жёстко. В какой-то момент стоящая рядом мать пытается остановить священника, умоляет его не делать больно ребёнку, но тот лишь отталкивает женщину.
На этом фоне Гатчинский епископ Митрофан выразил сочувствие родителям и принёс извинения за поведение клирика епархии. В результате игумен был незамедлительно отстранён, на год его лишили права ношения рясы.
При этом сам игумен заявил, что ничего страшного он не делал и что дети часто плачут во время обряда крещения.
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