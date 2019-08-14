Euronews: РПЦ отстранила от службы игумена после скандального видео крещения младенца

14:37 Фанаты ЦСКА выразили соболезнования в связи с гибелью болельщика «Спартака» Фанаты московского ЦСКА выразили соболезнования в связи с гибелью в ДТП известного болельщика столичного «Спартака».

14:37 Путин выразил надежду на снижение ставок по ипотеке Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что рассчитывает на снижение ставок по ипотеке. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

14:33 Трамп заявил о потере миллиардов долларов из-за избрания президентом Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял до $5 млрд из-за того, что стал главой Соединённых Штатов.

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14:19 Два Ту-160 выполнили перелёт на аэродром на Чукотке Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 во время плановых лётно-тактических учений осуществили перелёт на аэродром Анадырь на Чукотке. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

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14:12 Португальские СМИ шокированы победой «Краснодара» над «Порту» Португальские СМИ отреагировали на победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

14:07 На Украине заявили о готовности ГТС к «нулевому транзиту» с 2020 года Украинская компания «Укртрансгаз» заявила, что газотранспортная система страны готова к сценарию «нулевого транзита» с 2020 года.

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14:01 В Кремле прокомментировали возможность выхода США из ВТО Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае выхода США из Всемирной торговой организации (ВТО) её существование будет под большим вопросом.

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13:51 «Нафтогаз» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Рогани Компания «Нафтогаз Украины» сообщила, что посёлок городского типа Рогань в Харьковской области может остаться без газа в отопительный сезон.

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13:47 Музыканту Дельфину стало плохо во время записи песни в студии Музыкант Андрей Лысиков (Дельфин) почувствовал себя плохо во время работы в студии, сообщает Пятый канал.

13:46 Трамп сообщил Путину о предстоящей отставке Хантсмана Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о предстоящей отставке Джона Хантсмана с поста посла Соединённых Штатов в России.

13:43 Песков: на тушении пожаров в Сибири работают до седьмого пота Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на тушении пожаров в Сибири все работают очень напряжённо и с максимально возможной эффективностью.

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13:33 Мэр Краснодара назвал победу над «Порту» знаковым событием Мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал победу одноимённой команды над «Порту» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

13:32 В украинской общине ответили на заявление Лондона о Крыме Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала заявление постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс о якобы ущемлении прав украинцев на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости.

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