ORF: более 2 миллионов россиян приняли участие в крещенских купаниях

04:32
Роспотребнадзор призвал ЕАЭС обезопасить продукты от глицидола
Роспотребнадзор призвал Евразийский экономический союз установить нормативы по максимальному содержанию опасных для здоровья глицидиловых эфиров и глицидола в растительных маслах и жирах в пищевой промышленности.
04:16
Пожар в центре Москвы локализован
Спасатели локализовали пожар в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.
04:01
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
Вспышка паразитарной болезни эхинококкоза выявлена в Ульяновском суворовском училище. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Ульяновской области.
03:50
Источник: в горящем в центре Москвы доме обрушились перекрытия
В горящем в центре Москвы доме обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
03:32
Катар выделил $2 млн на финансирование «Белых касок»
Власти Катара выделили $2 млн на поддержку деятельности организации «Белые каски». Об этом сообщили в Фонде развития Катара.
03:17
Площадь пожара в центре Москвы увеличилась до 2 тысяч квадратных метров
Площадь пожара в центре Москвы увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, сообщили в городском управлении МЧС.
03:02
Самолёт упал на дома в жилом районе в Калифорнии
Самолёт упал в жилом районе и взорвался в американском штате Калифорния. По меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщает The Sun.
02:46
СМИ: В России установят уменьшенные дорожные знаки
В России могут установить уменьшенные и совмещённые дорожные знаки после успешного эксперимента в пяти регионах, пишут «Известия» со ссылкой на ГИБДД.
02:30
В доме в центре Москвы произошёл пожар
Пожар произошёл в доме в центре Москвы, по меньшей мере 17 человек эвакуированы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
02:15
Мадуро заявил о недопустимости ультиматумов от других стран
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не примет ультиматумов от других стран по разрешению политического кризиса в стране, в том числе от лидеров Европейского Союза.
01:58
Полиция расследует гибель пяти детей при аварии в американском Мэриленде
Пять детей в возрасте от 5 до 15 лет погибли при аварии в американском штате Мэриленд, сообщает NBC со ссылкой на полицию.
01:50
Баскетболист сборной России Карасёв намерен восстановиться от травмы к концу февраля
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России по баскетболу Сергей Карасёв рассказал, когда рассчитывает вернуться в строй после травмы.
01:43
США и Южная Корея обсудили предстоящие переговоры Трампа с Ким Чен Ыном
США и Южная Корея обсудили предстоящий саммит между американским и северокорейским лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.
01:38
Тарасова назвала феноменальным выступление фигуристки Трусовой на юниорском ЧР
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Александры Трусовой на юниорском чемпионате России в Перми.
01:27
СМИ: В России зафиксировали рост количества случаев заболевания раком
В России зафиксирован рост количества случаев заболевания раком, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава.
01:26
Дабл-дабл Ирвинга помог «Бостону» прервать победную серию «Оклахомы» в НБА
«Бостон Селтикс» переиграл «Оклахому-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
01:09
Итальянский боксёр сделал предложение девушке на ринге после поражения
Итальянский боксёр Кармине Томмазоне сделал предложение своей девушке на ринге после того, как потерпел поражение нокаутом от мексиканца Оскара Вальдеса в поединке за чемпионский пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) в полулёгком весе.
01:08
Папа Римский впервые прибыл в ОАЭ с официальным визитом
Папа Римский Франциск впервые прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты. Самолёт с папой приземлился в Абу-Даби.
00:55
ПСЖ потерпел первое поражение в Лиге 1 в текущем сезоне
ПСЖ на выезде проиграл «Лиону» в матче 23-го тура французской Лиги 1.
00:53
В МИД Венесуэлы отреагировали на слова Трампа о военном вмешательстве
Слова президента США Дональда Трампа о возможном применении американских вооружённых сил в Венесуэле подтверждают, что Вашингтон стоит за попыткой государственного переворота в стране, заявил венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса.
00:37
Пропавший самолёт с футболистом Салой на борту обнаружен на дне Ла-Манша
Поисковое судно обнаружило пропавший над Ла-Маншем самолёт, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала.
00:36
«Реал» одержал четвёртую победу подряд в Примере
Мадридский «Реал» разгромил «Алавес» в матче 22-го тура испанской Примеры.
00:26
«Рома» сыграла вничью с «Миланом» в 22-м туре Серии А
«Рома» и «Милан» не смогли выявить победителя в матче 22-го тура итальянской Серии А.
00:22
Около 30 тысяч человек остались без воды в Саратовской области
Около 30 тысяч человек остались без холодной воды после аварии на сетях водоканала в городе Энгельс в Саратовской области.
00:19
Паршивлюк рассказал, что пожелал Гулиеву вытеснить Глушакова и Зобнина из основного состава «Спартака»
Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал, какое напутствие дал хавбеку Аязу Гулиеву перед переходом в московский «Спартак».
00:04
В Афинах анархисты облили краской посольство Италии
Анархисты из группировки «Рубикон» облили краской здание посольства Италии в центре Афин, сообщает газета «Катимерини».
00:00
Баскетболист «Химок» Швед восстановился от травмы
Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис заявил, что разыгрывающий Алексей Швед восстановился от травмы и приступит к тренировкам в общей группе баскетболистов команды в течение недели.
23:50
Парламент Ирака разработает закон о выводе иностранных военных советников
Первый заместитель спикера парламента Ирака Хасан аль-Кааби заявил, что совет представителей намерен разработать законопроект о разрыве соглашения по безопасности с США, что приведёт к выводу из страны американских и других иностранных военных советников.
23:42
Тренер баскетбольного «Зенита» заявил, что верит в обещания руководства о трансферах
Главный тренер петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Жоан Плаза ответил на вопрос, не пожалеет ли он о том, что приехал в Россию, если команда не сможет выигрывать, а также если обещания руководства о трансферах не совпадут с реальностью.
23:40
США разместят дополнительно почти 4 тысячи военных на границе с Мексикой
Пентагон направит около 3750 военнослужащих для оказания дополнительной поддержки службе пограничного и таможенного контроля на юго-западном участке границы США с Мексикой.
23:26
Эрдоган призвал Трампа выполнить обещание по выводу войск США из Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что обещание президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии будет выполнено в ближайшее время.
23:17
«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Бостону» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:06
В Венесуэле заявили, что нацелены на дальнейшее укрепление отношений с Россией
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти нацелены на дальнейшее укрепление отношений с Россией.
23:02
Менеджер Нурмагомедова заявил, что Макгрегор обязательно получит реванш
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что ирландец Конор Макгрегор обязательно получит реванш.
22:49
Почти 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
В московских аэропортах отменены 17 рейсов и задержаны 40. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
22:41
Агуэро признался, что забил третий мяч в ворота «Арсенала» рукой
Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признался, что забил рукой третий мяч в ворота лондонского «Арсенала» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
22:39
Задержан владелец попавшего в ДТП под Калугой автобуса
Задержан владелец автобуса, попавшего в ДТП в Калужской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
22:29
Умер актёр Анатолий Артёмов
Актёр Молодёжного театра на Фонтанке Анатолий Артёмов умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба театра.
22:25
«Зенит» победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
22:15
Плющенко поддержал раскритиковавшего Тутберидзе тренера
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал тренера Александра Волкова, который подверг критике методы работы Этери Тутберидзе.
22:12
Глава МИД Турции обвинил Запад в двойных стандартах по делу об убийстве Хашукджи
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что западные страны проявляют двойные стандарты по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, пытаясь замалчивать это преступление.
21:58
«Интер» потерпел поражение от «Болоньи» в 22-м туре Серии А
Миланский «Интер» уступил «Болонье» в матче 22-го тура итальянской Серии А.
21:58
В Венесуэле осудили слова Трампа о возможном военном вмешательстве США
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес осудила слова главы США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве.
21:44
Патриарх Антиохийский прокомментировал ситуацию с автокефалией на Украине
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X в беседе с RT прокомментировал ситуацию с церковью на Украине.
21:41
Форвард «Валенсии» опубликовал фото с синяком под глазом после матча с «Барселоной»
Нападающий «Валенсии» Кевин Гамейро опубликовал фотографию с синяком под глазом после матча 22-го тура испанской Примеры с «Барселоной».
21:28
Лидеры России, Турции и Ирана встретятся в Сочи 14 февраля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров России, Турции и Ирана — Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Рухани — по Сирии пройдёт в Сочи 14 февраля.
21:23
СМИ сообщили о подрыве автобуса с паломниками в Ираке
Автобус с паломниками подорвался на придорожной мине в районе иракского города Балад, сообщает Al Sumaria со ссылкой на источники.
21:22
Хет-трик Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом» в АПЛ
«Манчестер Сити» обыграл лондонский «Арсенал» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
21:09
Мужская сборная России по фехтованию на саблях завоевала бронзу на этапе КМ в Польше
Мужская сборная России по фехтованию на саблях заняла третье место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в столице Польши Варшаве.
21:04
В школах ОАЭ объявили выходной из-за визита Папы Римского
Министерство образования ОАЭ объявило выходные дни в школах на время исторического визита Папы Римского Франциска. Как ожидается, понтифик прибудет в Абу-Даби 3 февраля.