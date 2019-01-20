ORF: более 2 миллионов россиян приняли участие в крещенских купаниях

В традиционных крещенских купаниях в России приняло участие более двух миллионов человек, сообщает ORF. Особой популярностью обычай стал пользоваться у молодёжи, но окунуться в ледяную воду решаются только самые бесстрашные, отмечает издание.

Сегодня в России более двух миллионов православных россиян приняли участие в традиционных купаниях в проруби. Таким образом они символически очистились от грехов. И всё это при температурах близких к точке замерзания.

Купания в проруби — это часть крещенских праздников. Таким образом православные священники отмечают крещение Иисусу в Иордане. Воду освящают. Потом самые бесстрашные окунаются в холодную влагу. Обычай довольно опасный. Бывает, люди умирают. Поэтому безопасность обеспечивают 40 000 спасателей и сотрудников полиции.

Всё большей популярностью этот ритуал пользуется у молодых россиян, ведь он к тому же и для здоровья полезен. Но этому молодому человеку купания в проруби особого удовольствия не доставили. Ему просто было очень холодно.

Дата выхода в эфир 19 января 2019 года.