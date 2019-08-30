Times: Трамп намерен разрешить вырубку деревьев на Аляске ради добычи полезных ископаемых

Дональд Трамп, известный критическими взглядами на проблемы экологии, планирует снять запрет на вырубку деревьев и разработку месторождений в самом большом в мире умеренном дождевом лесу — Тонгассе на Аляске. Активисты утверждают, что вмешательство извне может нарушить биологический баланс территории, которая до этого 20 лет охранялась властями США, пишет The Times.

Президент США Дональд Трамп хочет разрешить вырубку деревьев и разработку месторождений полезных ископаемых в национальном лесу Тонгасс на юго-востоке Аляски, сообщает The Times. Это самый большой умеренный дождевой лес в мире, который уже 20 лет охраняется американскими властями.

Глава Белого дома поручил министру сельского хозяйства страны снять ограничения на использование ресурсов Тонгасса, введённые при президенте Билле Клинтоне. Таким образом Трамп стремится дать начало «золотой эпохе американской энергетики».

Как напоминает издание, действующий лидер неоднократно выражал свои скептические взгляды на проблему глобального потепления и даже вывел США из Парижского соглашения по климату. Несмотря на возмущение защитников природы, Трамп решил дать «зелёный свет» разработке нефтяных месторождений и строительству газопровода Keystone прямо в сердце дикой природы Аляски.

Активисты предупреждают, что анонсированные правительством планы могут нанести серьёзный ущерб естественной среде обитания местных медведей, лосося и других представителей фауны Аляски. Вмешательство может нарушить экологический баланс уникального лесного массива.

The Times подчёркивает, что республиканские власти Аляски поддерживают смягчение ограничений на разработку Тонгасса. Старший сенатор Лиза Мёрковски заявила, что запрет вообще не стоило вводить, потому что он препятствует устойчивому развитию экономики штата. Некоторые полагают, что Трамп согласился на отмену ограничений после беседы с губернатором Аляски Майком Данливи, который убедил президента «открыть Тонгасс для энергетической промышленности».