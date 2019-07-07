Atlantico увидел преемственность отношений Путина и Ватикана в отличие от прошлых времён

Православные цари с неприязнью относились к Святому Престолу, и во времена Советского Союза между ними не было тёплых отношений. Зато сейчас Путин уже в третий раз встречается с главой Ватикана, отмечает историк Жан-Батист Ноэ в интервью Atlantico.fr. И в сирийском вопросе их взгляды совпадают.

Визит Владимира Путина в Ватикан в очередной раз показывает, какую роль играет Святой Престол в международных отношениях, отметил в интервью Atlantico.fr историк Жан-Батист Ноэ.



Он напомнил, что российский президент встречается уже с третьим человеком, который занимает пост Папы Римского, так что в этом он видит преемственность. И эти хорошие отношения между странами особенно заметны на фоне неприязни православных царей по отношению к Ватикану и советского периода истории России.



Во время этой встречи главным образом обсуждали два ключевых вопроса: Украину и Сирию. По Сирии Россия и Ватикан сходятся во мнениях. Они выступают против ударов западных сил и утверждают, что отставка Башара Асада приведёт исламистов к победе.



А вот с украинским вопросом всё сложнее из-за присутствия на Украине Греко-католической церкви, которая отказывается признавать присоединение Крыма к России. И православные церкви к ней плохо относятся из-за её приверженности Ватикану. При этом как раз представителей этой церкви Папа Римский принимал 5 и 6 июля, и встреча прошла очень тепло, отмечает эксперт.



По его словам, такой вес Святого Престола на международной арене — наследие ещё Иоанна-Павла II. Сегодня практически все лидеры государств, если приезжают в Италию, посещают Ватикан. Единственный, кто отказался от такой аудиенции, — Си Цзиньпин. Но во время его визита у него в стране как раз ущемлялись права католиков, так что он хотел избежать неприятного разговора.



Дипломатия заключается в том, чтобы вести переговоры, в том числе, с теми, кто неприятен, отмечает историк Жан-Батист Ноэ в интервью Atlantico.fr. А у Святого Престола задача в том, чтобы защищать христиан по всему миру. И сегодня у него три главных направления работы: Ближний Восток и сирийский кризис, Венесуэла и мигранты. И ради этого Ватикан и ведёт переговоры, и занимается гуманитарной деятельностью.