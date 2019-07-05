RFI: чтобы обсудить с Путиным мировые проблемы, Папе Римскому пришлось ждать почти час

В Ватикане прошла третья встреча между Владимиром Путиным и Папой Римским Франциском, сообщает RFI. Информационный сайт рассказывает, что на встречу, на которой обсуждались международные конфликты в Сирии, на Украине и в Венесуэле, российский президент прибыл с опозданием почти на час. Впрочем, это не помешало сторонам обменяться подарками.

В четверг, 4 июля, Владимир Путин приехал с однодневным визитом в Италию и Ватикан, пишет RFI. Как и два раза до этого, на свою аудиенцию с папой Франциском президент России опоздал почти на час.

По сообщению французского сайта, разговор тет-а-тет главы римско-католической церкви и его гостя в библиотеке Апостольского дворца продолжился около часа. На этой встрече они обсудили актуальные международные проблемы и уделили особое внимание ситуации в Сирии, на Украине и в Венесуэле, где Россия играет важную роль. Также затрагивались вопросы экологии. Российского лидера сопровождал министр иностранных дел Сергей Лавров, который прибыл раньше него для встречи с главами дипломатического ведомства Ватикана.

После завершения аудиенции Владимир Путин назвал разговор с папой Франциском «очень содержательным». Издание заинтересовали «дипломатические подарки», которыми обменялись собеседники: так, папа подарил президенту России своё послание ко Всемирному дню мира и подписанную в феврале прошлого года в Абу-Даби декларацию о человеческом братстве, словно призывая Москву ещё больше стремиться к мирному диалогу.

Эта третья по счёту встреча между папой Франциском и главой Кремля позволила также укрепить двусторонние связи между Россией и Ватиканом. В ходе беседы был подписан символический договор между детской больницей, которой заведует Святой Престол, и российскими больницами. Как отмечает RFI, встреча с Путиным состоялась накануне визита делегации Украинской греко-католической церкви в Ватикан.