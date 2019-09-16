NTD: брексит помешает путешествовать не только британцам, но и их питомцам

Сейчас тысячи собак, кошек, хорьков и других питомцев свободно путешествуют из Великобритании в Европу и обратно благодаря паспортам домашнего питомца единого образца. Но жёсткий брексит серьёзно затруднит любые поездки, поскольку к ним надо будет готовиться за несколько месяцев. Новые ограничения серьёзно ударят не только по обычным туристам, но и по незрячим, которых сопровождают собаки-поводыри, передаёт NTD.

Каждый год британское правительство выдаёт десятки тысяч паспортов домашнего питомца — документов единого образца по всей территории ЕС. У собаки по кличке Джордж тоже такой есть. Со своей хозяйкой Кэтрин пёс объездил многие страны Европы.



КЭТРИН, жительница Великобритании: Думаю, некоторые подумают, что это глупо, но для нас Джордж — член семьи.



При этом Кэтрин не платит пошлин за пересечение границы и может не оставлять питомца на попечение дорогостоящих служб по уходу. Для отдыха в Европе Джорджу нужен только паспорт питомца, вакцина против бешенства и микрочип.



Впрочем, если 31 октября Великобритания выйдет из Европейского союза без соглашения, это приведёт к отмене программы выдачи паспортов питомцам на территории страны. Возможно, вступит в силу более сложная система. Кэтрин говорит, что в таком случае вообще откажется от поездок по Европе.



КЭТРИН: Если это станет по-настоящему сложно, то вообще нет смысла этим заниматься ради недели или двух за границей.



Более 330 тысяч собак, кошек и даже хорьков в 2018 году въехали в Великобританию из других стран ЕС. При этом каждый год около 250 тысяч британских питомцев отправляются со своими хозяевами в путешествия.



Паспортную систему ввели в 2000 году. До этого, чтобы попасть с животным на Туманный Альбион, нужно было шесть месяцев держать его на карантине. Угроза возвращения той системы беспокоит многих владельцев.



МАРК, житель Великобритании: Каждый раз, когда мы говорим с ветеринарами, они отмечают, что нет никакой последовательной и определённой информации по поводу того, что будет после выхода.



Впрочем, правительство отмечает, что правила очень определённые.



КРИСТИН МИДДЛМИСС, главный ветеринарный инспектор: Если владельцы животных захотят путешествовать после 31 октября, это будет означать, что готовиться к этому нужно начинать за четыре месяца.



ДАНИЭЛА ДОС САНТОС, представитель Ассоциации ветеринаров: Микрочип и вакцина от бешенства будут нужны. Но, как минимум, через 30 дней после прививки нужно будет сделать анализ крови, который направят в соответствующую лабораторию. Если анализ будет в норме, тогда нужно будет подождать ещё три месяца и спокойно путешествовать — то есть весь процесс будет занимать четыре месяца.



Это будет неудобством не только для туристов. Дейв Кент зависит от своей собаки-поводыря.



ДЕЙВ КЕНТ, незрячий: Невозможно приехать в какую-то страну и сразу найти собаку-поводыря.



То же касается и владельцев, которые захотят приехать в Великобританию. Если вступят в силу новые правила, то питомцев могут держать на карантине на границе за счёт их хозяев.



Дата выхода в эфир 16 сентября 2019 года.