Fox News: Минтранс США официально разрешил американцам летать с маленькими лошадками

Американские власти составили список животных, которых пассажиры могут брать с собой в салон самолёта «для эмоциональной поддержки». Как сообщает Fox News, в этом списке оказались миниатюрные лошади и некоторые более экзотические виды. Всё, что нужно, чтобы летать в такой компании, это справка от психиатра, отмечает телеканал.

Если вы регулярно летаете, вы знаете, что в последние годы развелось очень много так называемых животных для эмоциональной поддержки. Ссылаясь на потребность в эмоциональном комфорте, пассажиры проносят с собой в самолёт… хм, тарантулов, змей и даже кенгуру! Это как Дикий Запад для животных на борту.



Теперь Министерство транспорта пытается навести какой-то порядок. Власти заявляют, что авиалайнеры вправе не впускать большинство видов животных, но обязаны и дальше принимать, цитирую, «миниатюрных лошадей». Что?!



Пора внести какую-то ясность с помощью нашего проводника по миру либерализма — основательницы журнала Catalina Кэти Арю. Сегодня она с нами. Рад вас видеть, Кэти! Итак, миниатюрные лошади.



КЭТИ АРЮ, журналистка: Да.



Я могу себе представить много проблем, связанных с этим. А вас это не смущает? Нет? Или смущает?



КЭТИ АРЮ: Не вижу здесь никаких проблем! Меня это совершенно не смущает. Они очень милы, их рост — два-три фута…



Да.



КЭТИ АРЮ: Это животные для эмоциональной поддержки. Кошки, собаки и мини-лошади одобрены Законом об американцах-инвалидах как животные-поводыри. Только эти три группы могут быть животными-поводырями. И ещё миниатюрные лошади могут быть животными для эмоциональной поддержки.



Только эти три группы? Похоже на дискриминацию по признаку принадлежности к биологическому виду, если можно так выразиться. Форма нетерпимости…



КЭТИ АРЮ: Нет, нет, нет, никакой дискриминации против видов животных! Только в вопросе животных-поводырей…



Хорошо.



КЭТИ АРЮ: Но животными для эмоциональной поддержки могут быть представители любых видов!



Каких ещё животных следует пускать в самолёты? Как по-вашему?



КЭТИ АРЮ: Я немного изучила этот вопрос. На самом деле, есть около 30 видов животных для эмоциональной поддержки, которые хорошо переносят путешествия. Я бы предпочла путешествовать с игрункой — это такая маленькая обезьянка, очень умная…



О! Хорошая идея!



КЭТИ АРЮ: Дрессированная и одомашненная. Да-да! Свиньи, они ведь меньше миниатюрных лошадей, размером с кошку или собаку, и они тоже очень умные. И сахарные сумчатые летяги! Это такие крошечные поссумы. Известно, что они очень, очень умные и прекрасно оказывают эмоциональную поддержку людям, испытывающим тревогу во время перелёта и, может быть, страдающим клаустрофобией. Сахарные сумчатые летяги очень хорошо устанавливают эмоциональную связь с людьми. То есть это, возможно, лучшее животное для эмоциональной поддержки.



Итак, непредсказуемые сверхсильные обезьяны. Свиньи, которые опорожняются примерно каждые 20 минут, они посещают уборную. И какой-то малоизвестный вид тасманийских летающих поссумов. Разве могут возникнуть какие-то проблемы, Кэти Арю?



КЭТИ АРЮ: Совсем никаких проблем! Потому что это изучено. И если ваш психиатр прописал вам это для оздоровления психики, вы можете путешествовать с такими питомцами! Да!



Всё, что вам нужно — это одобрение психиатра!



КЭТИ АРЮ: Вам нужна справка, справка от вашего доктора о состоянии вашего психического здоровья.



Мне такие стандарты нравятся! Кэти Арю, рад был вас видеть сегодня! Спасибо за разъяснения!



Дата выхода в эфир 20 августа 2019 года.