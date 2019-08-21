Fox News: Минтранс США официально разрешил американцам летать с маленькими лошадками

Американские власти составили список животных, которых пассажиры могут брать с собой в салон самолёта «для эмоциональной поддержки». Как сообщает Fox News, в этом списке оказались миниатюрные лошади и некоторые более экзотические виды. Всё, что нужно, чтобы летать в такой компании, это справка от психиатра, отмечает телеканал.
Если вы регулярно летаете, вы знаете, что в последние годы развелось очень много так называемых животных для эмоциональной поддержки. Ссылаясь на потребность в эмоциональном комфорте, пассажиры проносят с собой в самолёт… хм, тарантулов, змей и даже кенгуру! Это как Дикий Запад для животных на борту.
Теперь Министерство транспорта пытается навести какой-то порядок. Власти заявляют, что авиалайнеры вправе не впускать большинство видов животных, но обязаны и дальше принимать, цитирую, «миниатюрных лошадей». Что?!
Пора внести какую-то ясность с помощью нашего проводника по миру либерализма — основательницы журнала Catalina Кэти Арю. Сегодня она с нами. Рад вас видеть, Кэти! Итак, миниатюрные лошади.
КЭТИ АРЮ, журналистка:Да.
Я могу себе представить много проблем, связанных с этим. А вас это не смущает? Нет? Или смущает?
КЭТИ АРЮ:Не вижу здесь никаких проблем! Меня это совершенно не смущает. Они очень милы, их рост — два-три фута…
Да.
КЭТИ АРЮ:Это животные для эмоциональной поддержки. Кошки, собаки и мини-лошади одобрены Законом об американцах-инвалидах как животные-поводыри. Только эти три группы могут быть животными-поводырями. И ещё миниатюрные лошади могут быть животными для эмоциональной поддержки.
Только эти три группы? Похоже на дискриминацию по признаку принадлежности к биологическому виду, если можно так выразиться. Форма нетерпимости…
КЭТИ АРЮ:Нет, нет, нет, никакой дискриминации против видов животных! Только в вопросе животных-поводырей…
Хорошо.
КЭТИ АРЮ:Но животными для эмоциональной поддержки могут быть представители любых видов!
Каких ещё животных следует пускать в самолёты? Как по-вашему?
КЭТИ АРЮ:Я немного изучила этот вопрос. На самом деле, есть около 30 видов животных для эмоциональной поддержки, которые хорошо переносят путешествия. Я бы предпочла путешествовать с игрункой — это такая маленькая обезьянка, очень умная…
О! Хорошая идея!
КЭТИ АРЮ:Дрессированная и одомашненная. Да-да! Свиньи, они ведь меньше миниатюрных лошадей, размером с кошку или собаку, и они тоже очень умные. И сахарные сумчатые летяги! Это такие крошечные поссумы. Известно, что они очень, очень умные и прекрасно оказывают эмоциональную поддержку людям, испытывающим тревогу во время перелёта и, может быть, страдающим клаустрофобией. Сахарные сумчатые летяги очень хорошо устанавливают эмоциональную связь с людьми. То есть это, возможно, лучшее животное для эмоциональной поддержки.
Итак, непредсказуемые сверхсильные обезьяны. Свиньи, которые опорожняются примерно каждые 20 минут, они посещают уборную. И какой-то малоизвестный вид тасманийских летающих поссумов. Разве могут возникнуть какие-то проблемы, Кэти Арю?
КЭТИ АРЮ:Совсем никаких проблем! Потому что это изучено. И если ваш психиатр прописал вам это для оздоровления психики, вы можете путешествовать с такими питомцами! Да!
Всё, что вам нужно — это одобрение психиатра!
КЭТИ АРЮ:Вам нужна справка, справка от вашего доктора о состоянии вашего психического здоровья.
Мне такие стандарты нравятся! Кэти Арю, рад был вас видеть сегодня! Спасибо за разъяснения!
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