NTD: ласковые, как котята, и обучаемые, как щенки — российские ручные лисицы покоряют весь мир

Новосибирскому институту цитологии и генетики в результате многолетней селекции удалось вывести ручных лисиц. Теперь ферма института продаёт ласковых, любознательных и послушных питомцев по всему миру. Однако некоторые дикие повадки у домашних лис всё-таки сохраняются, передаёт NTD.
Этот стеснительный дружелюбный питомец — лис Инари. У него есть всё необходимое для жизни: любимая хозяйка и просторный загон на балконе.
Полностью домашний, на поводке, издалека не отличишь от обычной собаки, послушно идёт в ногу с хозяйкой Юлей. Но за всем этим — годы тренировок.
ЮЛИЯ ШЕХТМАН, хозяйка лиса:Это очень интересное животное! И с ним действительно интересно: они легко обучаются, какие-то вещи воспринимают легче, чем собаки. То есть с ними интересно заниматься, но тратится очень много времени. У нас, наверное, ушло где-то около двух лет, чтобы можно было нормально выйти погулять, оставить его дома одного, не бояться за какие-то вещи и всё остальное.
Как приручить лису? Последние 60 лет эту загадку пытаются разгадать в Новосибирском институте цитологии и генетики. Начиная с 1959 года сюда со всех ферм Советского Союза среди агрессивных и трусливых лисиц отбирали самых спокойных. Процесс повторялся из поколения в поколение.
Результат искусственной селекции — лисы, ласковые, как котята, любознательные и обучаемые, как щенки.
ЮРИЙ ГЕРБЕК, сотрудник лаборатории ИЦиГ:Мы выделяем ДНК, РНК лисиц — и сравниваем ручных и агрессивных. Ищем гены, которые отличают ручных и агрессивных лисиц.
Впрочем, многие дикие повадки у домашних лис всё-таки сохраняются.
АННА ШКУРИНА, кинолог:Всё-таки большей частью ночной образ жизни. Она производит очень много шума, особенно ночью, но и днём в том числе. Ей нужно постоянно двигаться, что-то скрести, что-то грызть. И если это в квартире происходит, то страдают, конечно, соседи — то есть нужна дополнительная звукоизоляция.
Ферма Новосибирского института продаёт детёнышей лис с 2011 года. Помимо России, малышей отправляют к хозяевам в США, Нидерландах, Франции и Южной Корее.
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