NTD: ласковые, как котята, и обучаемые, как щенки — российские ручные лисицы покоряют весь мир

Новосибирскому институту цитологии и генетики в результате многолетней селекции удалось вывести ручных лисиц. Теперь ферма института продаёт ласковых, любознательных и послушных питомцев по всему миру. Однако некоторые дикие повадки у домашних лис всё-таки сохраняются, передаёт NTD.

Этот стеснительный дружелюбный питомец — лис Инари. У него есть всё необходимое для жизни: любимая хозяйка и просторный загон на балконе.



Полностью домашний, на поводке, издалека не отличишь от обычной собаки, послушно идёт в ногу с хозяйкой Юлей. Но за всем этим — годы тренировок.



ЮЛИЯ ШЕХТМАН, хозяйка лиса: Это очень интересное животное! И с ним действительно интересно: они легко обучаются, какие-то вещи воспринимают легче, чем собаки. То есть с ними интересно заниматься, но тратится очень много времени. У нас, наверное, ушло где-то около двух лет, чтобы можно было нормально выйти погулять, оставить его дома одного, не бояться за какие-то вещи и всё остальное.



Как приручить лису? Последние 60 лет эту загадку пытаются разгадать в Новосибирском институте цитологии и генетики. Начиная с 1959 года сюда со всех ферм Советского Союза среди агрессивных и трусливых лисиц отбирали самых спокойных. Процесс повторялся из поколения в поколение.



Результат искусственной селекции — лисы, ласковые, как котята, любознательные и обучаемые, как щенки.



ЮРИЙ ГЕРБЕК, сотрудник лаборатории ИЦиГ: Мы выделяем ДНК, РНК лисиц — и сравниваем ручных и агрессивных. Ищем гены, которые отличают ручных и агрессивных лисиц.



Впрочем, многие дикие повадки у домашних лис всё-таки сохраняются.



АННА ШКУРИНА, кинолог: Всё-таки большей частью ночной образ жизни. Она производит очень много шума, особенно ночью, но и днём в том числе. Ей нужно постоянно двигаться, что-то скрести, что-то грызть. И если это в квартире происходит, то страдают, конечно, соседи — то есть нужна дополнительная звукоизоляция.



Ферма Новосибирского института продаёт детёнышей лис с 2011 года. Помимо России, малышей отправляют к хозяевам в США, Нидерландах, Франции и Южной Корее.



Дата выхода в эфир 20 августа 2019 года.