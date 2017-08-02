OpEdNews: Путин не ведётся на уловки Запада в украинском конфликте Несмотря на то что Украина находится в состоянии «замороженного конфликта» и вряд ли сможет выйти из него в ближайшее время, подобное положение всё же лучше, чем война, пишет в своей статье для OpEdNews американский журналист Эрик Уолберг. По мысли Уолберга, наиболее рациональным выходом из данной ситуации для Украины будет федерализация с последующим присоединением к Евразийскому экономическому союзу, и Россия будет только рада такому варианту. 2 августа 2017 OpEdNews

OpEdNews: вместо разрядки с Россией Трамп чуть не устроил новый карибский кризис Ракетная атака Дональда Трампа в Сирии приведёт к повторению Карибского кризиса, пишет эксперт Эрик Уолберг для OpEdNews. По мнению Уолберга, вместо «дипломатического триумфа» и мира с Россией американский президент выбрал противостояние с Москвой. 11 апреля 2017 OpEdNews

OpEdNews: Россия слишком слаба, чтобы угрожать США Россия уступает США по уровню вооружений, в экономическом плане и даже в области демографии. Москва «плетется позади» Вашингтона и поэтому едва ли в силах с ним соперничать, пишет OpEdNews. Соответственно, делать из Путина врага, как это любят американские неоконсерваторы, неоправданно, считает издание. 31 июля 2016 OpEdNews

OpEd News: Крымчане жалеют, что американцы не поняли их выбора Делегация американских граждан впервые за 2 года отправилась в Крым, чтобы увидеть собственными глазами все происходящее на полуострове и пообщаться с его жителями. Автор статьи OpEd News Энн Райт, вошедшая в состав группы, утверждает, что многие крымчане жалеют об утрате контактов с США после референдума и выбора в пользу воссоединения полуострова с Россией. 16 июля 2016 OpEdNews

OpEdNews: Россия и США взяли Европу «в заложники» США и Россия наращивают затраты на свои армии и раз за разом проводят учения, которые призваны продемонстрировать военную мощь каждой из сторон. В этих условиях страны Европы оказались в заложниках двух конкурирующих сверхдержав, считает автор OpEdNews. 21 июня 2016 OpEdNews

OpEdNews: Обама ссорится с Москвой, чтобы нажиться на «российской угрозе» Ради обогащения своего военно-промышленного комплекса, Обама потакает Пентагону и НАТО, которые бряцают оружием перед Россией, утверждает профессор Стивен Коэн. Столь неоправданное и безрассудное поведение президент США демонстрирует, несмотря на попытки Москвы снизить напряженность. При этом президентские выборы в США, похоже, не сулят особых изменений американской военной стратегии. 9 марта 2016 OpEdNews

OpEd News: «Прогнившей» Америке нужен свой Горбачев США развалятся, как и Советский Союз, так как в их фундамент было заложено слишком много лжи. По мнению американского писателя Арлана Эбеля, если кандидат Берни Сандерс станет следующим после Обамы президентом США, он, возможно, развалит «прогнившие американские стены» подобно последнему советскому лидеру Михаилу Горбачеву. 14 января 2016 OpEdNews

OpEdNews: Путин не мессия, а прагматик и патриот Многие на Западе разочарованы «безрассудством» современной западной политики. Поэтому прагматичный политик Владимир Путин, который готов прибегать как к дипломатии, так и к ограниченным военным действиям, не может их не привлекать, утверждает автор OpEdNews. Путин несколько раз пытался наладить диалог с Западом, но «отдельные элементы в Вашингтоне» лишь накаляли конфликт, отмечает она. 11 января 2016 OpEdNews

OpEd News: НАТО защищает турок, чтобы сохранить нефть ИГ для себя НАТО усиливает турецкий военный контингент вдоль путей поставок нефти «Исламского государства» в Турцию, сообщает OpEd News. Все дело в том, что нефть террористов, которую огромные конвои бензовозов перевозят через сирийско-турецкую границу, предназначена не только для Анкары, но и для других стран-союзников, утверждает автор статьи Майкл Коллинс. 5 декабря 2015 OpEdNews

OpEdNews: Турцию вообще не следовало принимать в НАТО Автор статьи в OpEd News ставит под вопрос целесообразность включения Турции в состав Североатлантического альянса. По его мнению, страна не вписывается в альянс по географическим и идеологическим причинам. Более того, если НАТО заинтересовано в мире, оно должно исключить Турцию из своего состава. 27 ноября 2015 OpEdNews