Huffington Post: в Нью-Йорке запретили удалять кошкам когти

Нью-Йорк стал первым американским штатом, который законодательно запретил лишать кошек когтей без медицинских показаний, сообщает The Huffington Post. Такая процедура травмирует конечности животного, которое от хронических болей часто начинает вести себя агрессивно и нечистоплотно, в конечном счёте оказываясь в приюте.

В понедельник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал закон, который запрещает удалять кошкам когти, пишет The Huffington Post. Ветеринару придётся заплатить штраф в размере $1 тыс. за такую процедуру, если она не обусловлена медицинскими показаниями.

Как рассказывает издание, когти кошек закреплены на костях, поэтому операция по их удалению включает ампутацию первого фаланга каждого пальца. После неё животным приходится приспосабливаться к ходьбе на изменённых конечностях, что может привести к хроническим болям. Такая практика уже запрещена во многих европейских странах и некоторых американских городах, включая Денвер, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

«Удаление когтей — это ужасная и вместе с тем распространённая операция, которая приводит тысячи кошек к жизни, полной боли и неудобства», — цитирует интернет-издание интервью, которое дала Линда Розенталь, депутат в Ассамблее штата Нью-Йорк, радио NPR перед подписанием закона. Кроме неё, новый запрет поддержало Общество защиты животных Соединённых Штатов, глава которого Брайан Шапиро в июне назвал его ратификацию «великой победой».

Тем не менее, отмечает The Huffington Post, у закона нашлись противники. Государственное ветеринарное сообщество Нью-Йорка провозгласило, что лишение когтей следует оставить в качестве варианта, если в противном случает грозит отказ от животного или эвтаназия. Такую операцию стоит рассматривать после «предпринятых попыток остановить разрушительное использование кошкой своих когтей» или в тех ситуациях, когда царапины представляют серьёзную опасность для здоровья её владельца, например, имеющего ослабленный иммунитет или больного гемофилией.

Некоторые из выступающих против нового закона также опасаются, что после его вступления в силу возрастёт число брошенных в приютах котов. Домашних питомцев будут оставлять хозяева, уставшие от царапин, даже если такие привычки не угрожают их здоровью.

Однако, хотя лишённые когтей кошки действительно не могут царапать мебель и людей, эта процедура может плохо сказаться на их поведении. Как пишет издание со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале «Кошачья медицина и хирургия», кошки без когтей с большей долей вероятности демонстрируют агрессивное поведение и в 10 раз чаще ходят в туалет не в свой лоток из-за того, что им больно копать наполнитель.

Генеральный директор Службы животных Лос-Анджелеса Бренда Барнетт использовала данные этого анализа в письме в поддержку законопроекта в Нью-Йорке. Как отмечает The Huffington Post, после введения в 2009 году запрета на удаление когтей в Городе ангелов снизилось число отданных в приюты кошек. Хотя этому способствовало множество факторов, Барнетт уверена, что одной из этих причин было уменьшение количества животных без когтей с плохим поведением, поэтому запрет на операцию, по мнению её организации, «спасает кошкам жизнь».