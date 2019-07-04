Ouest-France: «кукареку до суда доведёт» — во Франции петуха обвиняют в слишком громких криках

На французском острове Олерон кипят нешуточные страсти: жители небольшой деревушки встали на защиту петуха Мориса, которого привлекли к суду за слишком громкое кукареканье в 6 часов утра. По сообщению Ouest-France, на хозяйку «ранней пташки» пожаловалась пожилая пара, отдыхающая на острове только на каникулах.

Уголовный суд Рошфора должен вынести решение в споре между парой пенсионеров и владелицей петуха, который, по их мнению, слишком громко кричит. Как рассказывает Ouest-France, этот надуманный конфликт уже долгие месяцы волнует жителей острова Олерон в департаменте Приморская Шаранта и даже попал в заголовки серьёзного издания The New York Times по ту сторону Атлантики.

Главное действующее лицо всей этой истории — прославившийся на всю страну Морис, великолепный чёрно-рыжий петух с красным гребешком и особенно хорошо развитыми голосовыми связками. Благовоспитанный обитатель Сен-Пьер-д’Олерона живёт беззаботно и счастливо, принося радость своей хозяйке. Однако, на свою беду, не всем он по нраву.

Французская газета сообщает, что ближайшие соседи петуха — пожилая пара, которая приезжает на лето, — больше не в состоянии терпеть подъём в шесть утра из-за громогласного пения Мориса. Они пожаловались на его хозяйку и привлекли юридического посредника, но так и не смогли договориться.

«Слишком много людей приезжают сюда в отпуск и жалуются на мычание коров, лаянье собак, кваканье лягушек, звон колоколов — это неправильно, эти звуки были здесь до них, им надо с ними смириться, — поделилась с изданием Корин Фессо, владелица петуха. — Из 80 человек только эти двое пожаловались. Мы их не знаем, они приезжают на остров два раза в год, а я уже 35 лет здесь живу».

Кроме Корин на защиту Мориса встали 114 тыс. человек, подписавшие петицию в интернете, а также сотни фанатов, которые поддерживают петуха на его собственной страничке в Facebook. В деревне в его поддержку организовали демонстрацию, а мэр готов выпустить постановление муниципалитета для спасения пернатого певца. По его словам, крики петухов являются неотъемлемой частью сельской жизни, и таким образом он «защитит наш образ жизни, только и всего».

Пока же, пишет в заключение Ouest-France, будущее Мориса находится в руках правосудия. Первое заседание состоялось 6 июня, но было отложено на месяц. Корин Фессо обещала прийти со своим петухом, а обвинители через своего адвоката объяснили, что требуют всего лишь закрывать петуха на ночь.