Libération: Марсель переживает нашествие крыс, и виноваты в этом люди

За три года крысы, которых в Марселе всегда водилось достаточно, заполонили скалистые пляжи и ставят под угрозу ресторанно-гостиничный сервис, сообщает Libération. Новые способы борьбы с грызунами оказались неэффективными, однако, по мнению специалистов, главная причина их распространения — еда, брошенная отдыхавшими на берегу людьми.

«В квартале Мальмуск на меня напала крыса! Пришлось отшвырнуть её в море удочкой», — рассказал Libération Кристофер, марсельский рыбак со стажем. Он часто появляется на берегу в сумерках и привык к крысам, которые его оккупировали. Друг Кристофера тоже на них насмотрелся: «Они живут среди скал, выбираются на дорожки и прячутся, когда кто-то идёт».

Серж Вила, ещё один собеседник французской газеты, состоит в ассоциации, которая сдаёт напрокат вёсла и каяки в маленькой бухте Валон-дез-Оф в седьмом округе Марселя. Он видел собственными глазами, как крысы падали с утёсов на прогуливающихся людей и барахтались с ними в воде. В прошлом году, поделился он своими воспоминаниями с изданием, одна туристка сняла на Airbnb квартиру с крысой в унитазе.

«Здесь всегда были крысы, но за последние три года они размножились», — подтвердил наблюдения жителей председатель общественного комитета Жан-Клод Ростен. В его седьмом округе на грызунов жалуются повсюду, даже на пляже Каталан, где они заполонили проходы под балконами новой гостиницы Les Bords de mer. «Мы знали, что на пляже много крыс, поэтому сделали при входе порог . … К нам они не попадают», — заверила журналиста французской газеты Пола Вишано, директор четырёхзвёздочного отеля.

Грызунов встречают и на южном побережье Марселя. Антуан Бадетти, директор ресторана на пляже Пуант-Руж, больше не может сдерживать своё возмущение: «Они живут на молах и легко находят еду, потому что люди такие свиньи!» Он установил в своём заведении ультразвуковые отпугиватели и написал жалобу в соответствующие госучреждения, но пока никакого результата не последовало.

Сложно сказать, дошла ли информация, куда нужно: на запрос Libération Моника Добе, ответственная за гигиену в городе, удивлённо ответила, что не получала никаких заявок на дератизацию пляжей. Однако в бухтах Валон-дез-Оф и Фос-Моне уже травили крыс, хотя и безуспешно. Жан-Клод Ростен поделился с редакцией своими сомнениями: «Они поменяли метод борьбы с грызунами — может быть, он не такой эффективный?» Частные службы дератизации подтвердили, что последние два года для уменьшения вредного воздействия на экологию и здоровье они используют в два раза меньше активного компонента в родентицидах, поэтому их приходится применять чаще.

В прошлом году Пьер Фалгейрак, консультант и независимый инструктор по уничтожению грызунов, провёл аудит санитарной службы Марселя. По его мнению, в засилье вредителей виноваты не химикаты, а люди: «Еда, мусор от пикников на пляже — вот что их привлекает». С ним согласна Моника Добе: «Люди бросают пищу — конечно, появятся крысы. Нужно выкидывать отбросы вечером, перед сбором мусора, многие же делают это утром до ухода на работу. Для крыс это просто пятизвёздочный ресторан».