Independent: в Нью-Йорке олень ворвался в парикмахерскую, разбил окно и утащил щипцы для волос

Один из салонов красоты Нью-Йорка пережил набег оленя: животное разбило окно, пронеслось по помещению и так же стремительно выбежало, прихватив щипцы для выпрямления волос, передаёт The Independent. Как рассказывает издание, внезапный гость ничего не повредил, кроме стекла, а посетители отделались испугом и небольшими травмами.
Спокойствие субботнего похода к парикмахеру в одном из салонов Нью-Йорка нарушил потерявшийся олень, ворвавшийся в помещение через окно, пишет The Independent.
Как видно на записи видеонаблюдения из салона красоты Be.you.tiful в Лонг-Айленде, мастер подстригала клиента, а другая посетительница ждала на диване, когда внезапно появившийся олень разбил окно, перескочил через ноги женщины и диким галопом умчался вглубь комнаты. Дженис Эредиа, хозяйка парикмахерской, закричала «О, Боже мой! Боже мой!», уворачиваясь от парнокопытного. Через пару секунд животное помчалось обратно и выскочило через дверь, прихватив с собой на рогах утюжок для выпрямления волос.
Как рассказала Дженис Эредиа британскому изданию, во время работы она услышала «такой дикий грохот» и подумала, что это была машина. «Но когда я обернулась, я увидела, что на меня бежит олень», — вспоминает хозяйка салона красоты. По её словам, нежданный гость пробежал в комнату для отдыха в глубине парикмахерской, потом кинулся обратно и разбил зеркало, перед тем как выбежать вон с повисшем на рогах выпрямителем.
По сообщению полиции, один из клиентов обратился в больницу с жалобами на боль в ноге и голове.
Хотя олень метался по салону и размахивал своими рогами, он, к удивлению Дженис Эредиа, практически ничего не повредил, кроме входной двери и окна. Хозяйка салона заверила The Independent, что парикмахерская, которая не работает по воскресеньям, откроется как обычно в понедельник.
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
Британский патрульный корабль HMS Mersey сопровождал отряд Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий», которые следовали вдоль берегов Великобритании к проливу Ла-Манш.
Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США не выводят все свои войска из САР, а перемещают тех военнослужащих, которые находятся на Севере страны, передаёт РИА Новости.
Международную выставку дизайн-решений для современных мегаполисов «Город: детали» в Москве посетили более 11 тыс. человек за три дня, сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с НСН прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что цена нефти в $50 за баррель является справедливой, а о $100 за баррель можно забыть.
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что работа Шестого комитета ГА ООН, занимающегося правовыми вопросами, перенесена на вторник вслед за тем, как аналогичное решение было принято в отношении Первого комитета.
В Санкт-Петербурге прошла церемония вручения международной премии «Балтийская звезда», которая присуждается за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Латвию с официальным визитом на следующей неделе, сообщил глава латышского МИД Эдгар Ринкевич по итогам встречи с украинским коллегой Вадимом Пристайко в Киеве.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что военная операция страны на северо-востоке Сирии является временной мерой. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Обладательница золотой медали Олимпиады 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева считает, что трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене и президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин должны начать диалог.
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что США введут санкции против Турции, если Анкара «вторгнется в Сирию». Кроме того, Вашингтон поставит вопрос о приостановке членства Турции в НАТО в случае нападения на курдские силы.
В Калининградской области предоставили 108 млн рублей для грантов фермерам, что составляет 74% от планового объёма. Завершён последний в 2019 году конкурсный отбор, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.