Independent: в Нью-Йорке олень ворвался в парикмахерскую, разбил окно и утащил щипцы для волос

Один из салонов красоты Нью-Йорка пережил набег оленя: животное разбило окно, пронеслось по помещению и так же стремительно выбежало, прихватив щипцы для выпрямления волос, передаёт The Independent. Как рассказывает издание, внезапный гость ничего не повредил, кроме стекла, а посетители отделались испугом и небольшими травмами.

Спокойствие субботнего похода к парикмахеру в одном из салонов Нью-Йорка нарушил потерявшийся олень, ворвавшийся в помещение через окно, пишет The Independent.

Как видно на записи видеонаблюдения из салона красоты Be.you.tiful в Лонг-Айленде, мастер подстригала клиента, а другая посетительница ждала на диване, когда внезапно появившийся олень разбил окно, перескочил через ноги женщины и диким галопом умчался вглубь комнаты. Дженис Эредиа, хозяйка парикмахерской, закричала «О, Боже мой! Боже мой!», уворачиваясь от парнокопытного. Через пару секунд животное помчалось обратно и выскочило через дверь, прихватив с собой на рогах утюжок для выпрямления волос.

Как рассказала Дженис Эредиа британскому изданию, во время работы она услышала «такой дикий грохот» и подумала, что это была машина. «Но когда я обернулась, я увидела, что на меня бежит олень», — вспоминает хозяйка салона красоты. По её словам, нежданный гость пробежал в комнату для отдыха в глубине парикмахерской, потом кинулся обратно и разбил зеркало, перед тем как выбежать вон с повисшем на рогах выпрямителем.

По сообщению полиции, один из клиентов обратился в больницу с жалобами на боль в ноге и голове.

Хотя олень метался по салону и размахивал своими рогами, он, к удивлению Дженис Эредиа, практически ничего не повредил, кроме входной двери и окна. Хозяйка салона заверила The Independent, что парикмахерская, которая не работает по воскресеньям, откроется как обычно в понедельник.