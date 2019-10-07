Daily Express: в России нашли редкий череп «арктического единорога»

Редкая находка на севере России: учёные на Земле Франца-Иосифа обнаружили череп кита-нарвала длиной с человека, пишет The Daily Express. Это морское животное ещё называют «арктическим единорогом» из-за длинного выступающего зуба, с помощью которого он охотится.

В России на архипелаге Земля Франца-Иосифа учёные обнаружили хорошо сохранившийся рог кита-нарвала длиной больше человеческого роста, сообщает The Daily Express. Череп морского животного выбросило на берег на уединённом острове Земля Александры.

Как объясняет издание, на самом деле рог является торчащим спиральным клыком в форме копья весом в 20 кг, которое используется для оглушения жертвы. Учёные нашли «череп нарвала с зубом, в идеальном состоянии», — рассказала Дарья Антуфьева, специалист по экологии в российском национальном парке «Русская Арктика». По её словам, они «очень бережно транспортировали находку на базу».

На фотографиях рог или клык возвышается над Дарьей, но точные его размеры неизвестны, хотя такие выросты могут достигать почти 3 м в длину. Из-за них нарвалов, которые принадлежат к той же семье, что и киты-белухи, прозвали морскими единорогами. Выступающий зуб имеется только у самцов.

Британская газета отмечает, что этих млекопитающих, живущих в водах России, Гренландии и Канады, находят очень редко. Это объясняется тем, что они обычно умирают в воде, а их останки либо тонут, либо выбросываются волной на берег в удалённое место, где их быстро уничтожают шторма или льды.

Пока череп изучают биологи и генетики, а потом, как пишет в заключение The Daily Express, находка станет экспонатом музея национального парка в Архангельске.