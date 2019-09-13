Die Welt: птичек жалко — в Германии хотят запретить воздушные шары с гелием

Депутат от партии зелёных Анне Кура выступила с инициативой запрета воздушных шаров с гелием, пишет Die Welt: по словам политика, шарики, выпущенные в воздух, приземляются на природе, их съедают птицы, которые затем умирают в страшных мучениях.

Подразделение немецкой партии зелёных в федеральной земле Нижняя Саксония выступило за запрет наполненных гелием воздушных шариков, пишет Die Welt. По словам представительницы партии Анне Кура, «птицы и другие животные съедают остатки шариков, а затем умирают от несварения».

При этом в партии уточнили, что не подразумевают полного запрета. «Воздушные шарики дома на детские дни рождения — это абсолютно нормально. Мы говорим о тех случаях, когда гелиевые шарики отпускаются в воздух, приземляются на природе и съедаются птицами, которые затем погибают в жутких мучениях», — приводит издание слова Анне Кура.

Политик приветствовала решение властей города Гютерсло отказаться от запуска воздушных шаров во время городских мероприятий, отмечает Die Welt. При этом правило допускает исключения: например, запуск шаров на демонстрациях не воспрещается.

Впрочем, с идеей зелёных согласны не все. По словам пресс-секретаря министра окружающей среды Нижней Саксонии Олафа Лиса, «поднимающиеся ввысь воздушные шары символизируют мечты и надежды людей, запрет на воздушные шарики не спасёт мир».