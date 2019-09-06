CNEWS: кукарекать разрешается — суд оправдал петуха Мориса

Французский суд не нашёл факта нанесения вреда в деле о петухе Морисе, на чьё раннее кукареканье пожаловались соседи, пишет CNEWS. Хозяйке пернатого выплатят компенсацию, а само решение станет прецедентом для похожих конфликтов между деревенскими жителями и приезжими, которых раздражают слишком громкие сельские звуки.

В четверг суд Рошфора разрешил петуху Морису кукарекать по утрам, обязав соседей, которые подали на него жалобу, выплатить его хозяйке €1 тыс. компенсации, сообщает CNEWS со ссылкой на адвоката Жюльена Папино.

«У меня просто нет слов. Они получили по полной!» — поделилась своей радостью Корин Фессо, хозяйка Мориса. Она выразила надежду, что это решение создаст прецедент для людей, оказавшихся в похожей ситуации. «Почему бы не (ввести. — Ино ТВ) «закон Мориса» для защиты всех деревенских шумов?» — предложила она, намекая на другие конфликты между местными и приехавшими из города соседями.

Папино объяснил новостному сайту, что по французским законам необходимо доказать нанесение вреда, а в данном случае его не было. Ни заявители, ни их адвокат в зале суда не появились.

это глупо», и для судей найдётся множество других, более важных проблем. К тому же, по её словам, жалуются только в том доме, где живут всего две недели в год. CNEWS напоминает об обстоятельствах громкого процесса. В деревушке Сен-Пьер-д’Олерон около половины седьмого утра всегда раздавалось кукареканье петуха Мориса, однако этот ежедневный ритуал в конце концов надоел соседям Корин Фессо. После многочисленных писем они решили обратиться в суд. Изначально заседание было назначено на 6 июня, однако затем его отложили до 4 июля , чтобы стороны смогли договориться. По мнению хозяйки Мориса, суд над петухом — «», и для судей найдётся множество других, более важных проблем. К тому же, по её словам, жалуются только в том доме, где живут всего две недели в год.

Как рассказывает сайт, дело Мориса стало символом конфликта сельской жизни с привычками городских жителей, приезжающих время от времени в деревню. «Слишком много людей приезжают сюда в отпуск и жалуются на мычание коров, лаянье собак, кваканье лягушек, звон колоколов — это неправильно, эти звуки были здесь до них, им надо с ними смириться», — подчеркнула Корин Фессо.

В этом она может рассчитывать на поддержку местных жителей: ради спасения петуха они организовали протестный марш, петицию в его защиту подписало более 117 тыс. человек, а страница на Facebook насчитывает несколько сотен подписчиков. Мэр деревни даже попытался выпустить постановление для спасения пернатого певца, объяснив свою инициативу тем, что крики петухов являются неотъемлемой частью сельской жизни, и таким образом он «защитит наш образ жизни, только и всего». В свою очередь мэр соседнего городка предложил сделать звуки деревни «национальным достоянием» Франции.