CNEWS: кукарекать разрешается — суд оправдал петуха Мориса
В четверг суд Рошфора разрешил петуху Морису кукарекать по утрам, обязав соседей, которые подали на него жалобу, выплатить его хозяйке €1 тыс. компенсации, сообщает CNEWS со ссылкой на адвоката Жюльена Папино.
Как рассказывает сайт, дело Мориса стало символом конфликта сельской жизни с привычками городских жителей, приезжающих время от времени в деревню. «Слишком много людей приезжают сюда в отпуск и жалуются на мычание коров, лаянье собак, кваканье лягушек, звон колоколов — это неправильно, эти звуки были здесь до них, им надо с ними смириться», — подчеркнула Корин Фессо.
В этом она может рассчитывать на поддержку местных жителей: ради спасения петуха они организовали протестный марш, петицию в его защиту подписало более 117 тыс. человек, а страница на Facebook насчитывает несколько сотен подписчиков. Мэр деревни даже попытался выпустить постановление для спасения пернатого певца, объяснив свою инициативу тем, что крики петухов являются неотъемлемой частью сельской жизни, и таким образом он «защитит наш образ жизни, только и всего». В свою очередь мэр соседнего городка предложил сделать звуки деревни «национальным достоянием» Франции.
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