NTD: манит не только туристов, но также мух и крыс — Рим не справляется с уборкой мусора

Несмотря на то что жители итальянской столицы платят самый высокий в стране налог на мусор, Рим не справляется с уборкой отходов. Как передаёт NTD, мусорные контейнеры переполнены, отходы валяются рядом на земле, и всё это привлекает крыс, мух и источает зловоние. Руководство компании, которая занимается утилизацией отходов, видит причину этого в том, что Рим посещает очень много туристов.

Кабаны уже давно стали постоянными гостями мусорных свалок на окраинах Рима. Отходы здесь гниют месяцами, и никто их не убирает. Такая ситуация сохраняется во всём городе, за исключением его центра с историческими достопримечательностями.

Мусорные контейнеры переполнены, отходы валяются рядом на земле. Всё это привлекает крыс и мух, источает зловоние. Ежегодно в Риме выбрасывают 1,7 миллиона тонн мусора, а перерабатывается только 46 процентов.

При этом римляне ежегодно платят налог на мусор в размере 270 евро. Это самая высокая ставка в Италии. Некоторые горожане через суд требуют вернуть им деньги.

ЖИТЕЛЬНИЦА РИМА: Неприятный запах, грязь, мыши, чайки. Вы можете всё это увидеть.

Компания AMA не справляется со сбором и утилизацией отходов. Из четырёх мусороперерабатывающих предприятий работают только два, поскольку одно сгорело, а одно закрылось на ремонт. При этом в 2013 году мусорный полигон «Малагротта» был закрыт по решению Европейского суда. Свалка из-за своей токсичности угрожала здоровью людей.

В начале июля Министерство окружающей среды Италии и Национальная ассоциация врачей объявили, что из-за мусора на улицах Рим оказался на грани эпидемий.

Группа местных активистов теперь намерена привлечь к суду компанию AMA.

ЭММА АМИКОНИ, основательница сообщества Tutti per Roma: Платить такой высокий налог на мусор, чтобы финансировать перевозку наших отходов, — это безумие. Другие города превращают отходы в энергию и таким образом пополняют финансовые ресурсы.

Между тем руководство компании видит сложность в том, что Рим посещает много туристов. За год приезжают почти 30 миллионов путешественников.

ПАОЛО ЛОНГОНИ, директор мусорной компании AMA: Возможно, налог на мусор в Риме очень высокий из-за большого числа туристов. Поэтому давайте не будем так сильно сосредоточиваться на проблемах обслуживающей компании, а лучше подумаем об особенностях Рима.

Ранее мэр Рима обещала решить проблему мусора в столице. Но пока почти три миллиона римлян, живущих за пределами исторического центра, вынуждены мириться с горами отходов на улицах.

Дата выхода в эфир 19 августа 2019 года.