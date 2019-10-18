CBS News: защищая свободу слова, Цукерберг переиначил историю Facebook

Выступая в Джорджтаунском университете, Марк Цукерберг заявил о приверженности IT-гиганта Facebook принципам свободы слова, передаёт CBS News. По мнению комментатора телеканала, главреда журнала Wired Ника Томпсона, Цукерберг пытался представить в выгодном свете некоторые решения своей компании, в частности, нежелание запрещать «ложную агитацию» на просторах соцсети.
Сегодня в Джорджтаунском университете генеральный директор Facebook Марк Цукерберг выступил с речью о важности свободы. Поговорим с главным редактором журнала Wired, комментатором CBS News Ником Томпсоном, который слушал это выступление. Итак, Ник, каков был главный посыл речи Цукерберга? Что-то произвело на вас особое впечатление?
НИК ТОМПСОН, главный редактор журнала Wired:Думаю, Цукерберг попытался по-другому подать проблемы Facebook c политическим контентом и некоторыми принятыми ими решениями, и создать видимость… или сделать очевидным (в зависимости от вашего скептицизма), что причина этих решений — принципиальная приверженность Facebook свободе слова.
Он поистине переделал всю историю компании. Она была создана не для того, чтобы гарвардским студентам было проще крутить романы друг с другом! Нет, она была создана из-за беспокойства по поводу Иракской войны и из-за здравого суждения о том, что, будь у людей открытые дискуссии в интернете, они не принимали бы таких решений, как начало Иракской войны!
Итак, он по-новому подаёт всю историю компании. И если вы с этим соглашаетесь, то нынешние споры о том, следует ли позволять размещение на Facebook ложной агитации… А позиция компании: «Да. Мы не хотим быть судьями». Если вы верите, что позиция компании продиктована её давней преданностью свободе слова, вы гораздо больше ей сочувствуете, чем в том случае, если вы считаете, что это всего лишь попытка угодить правым, потому что у них больше всего власти в Вашингтоне.
Знаете, для него нехарактерно выступать с такими речами. Я даже не могу припомнить, когда в последний раз он делал что-то подобное. Обычно он, знаете, постит свои идеи в интернете, чтобы донести их до людей.
НИК ТОМПСОН: Да.
Это был стратегический ход Facebook?
НИК ТОМПСОН: Я не знаю! Он-то молодец, что вышел и просто стал говорить…
Именно.
НИК ТОМПСОН: …а это сопряжено с бо́льшими рисками. Он ведь не… У него ведь нет природной харизмы и умения выступать. Так что он очень рисковал. Я впечатлён выбранной им формой.
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