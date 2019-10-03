CNN выяснил, как ФБР пытается перевербовать российских агентов через рекламу в Facebook

Как выяснили журналисты CNN, в ФБР запустили рекламную кампанию на Facebook, цель которой — перевербовать российских разведчиков. В бюро эту информацию не подтверждают, но после выборов 2016 года из-за обвинений, будто Россия использовала платформу для влияния на американскую политику, в Facebook появился новый инструмент, который позволяет установить заказчика рекламы.

ФБР ведёт рекламную кампанию в Facebook, направленную на российских шпионов. Цель состоит в том, чтобы убедить этих агентов изменить присяге и сотрудничать с американскими властями. В ФБР не подтвердили эту информацию, но мы можем подтвердить, что кампания ведётся с проверенной страницы ФБР и что все могут её видеть.

Это эксклюзивный материал CNN. И наш корреспондент Дони О’Салливан участвовал в расследовании. Итак, Дони, опишите нам эти рекламные объявления и расскажите, как ваша команда смогла их найти.

ДОНИ О’САЛЛИВАН, корреспондент CNN: Брианна, все мы знаем, что в 2016 году Россия прилагала большие усилия, чтобы действовать против США через Facebook. Там создали такие страницы, как DCleaks (утечки из Вашингтона. — ИноТВ), на которых размещали добытые хакерами материалы, и вели дорогие кампании с привлечением троллинга. Теперь же ФБР использует эту же платформу для вербовки и для того, чтобы попытаться перетянуть российских агентов на сторону американского правительства.

Мы видели некоторые из этих рекламных объявлений, они весьма мотивирующие, там есть текст на русском, и показывают их для тех, кто находится в районе Вашингтона. В тексте объявлений говорится: «подумай о своей семье», «подумай о своём будущем», «подумай о том, чтобы встать на нашу сторону», а также там есть информация о том, как можно связаться с вашингтонским ФБР.

Как вы упомянули, в ФБР не подтвердили, что давали такую рекламу, но сейчас на Facebook есть инструмент, с помощью которого можно увидеть, какие рекламные кампании запущены на платформе. Частично это сделали из-за того, что Россия размещала на платформе рекламу перед выборами 2016 года. Так что мы можем видеть, что эта рекламная кампания запущена со страницы ФБР в Facebook. И наш источник сообщил нам, что она продолжается всё лето.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 октября 2019 года.