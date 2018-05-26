CNN: Facebook разберётся с политрекламой, чтобы отвадить «российских троллей»

Facebook приступил к маркировке политической рекламы на фоне сообщений о том, что «российские тролли» воспользовались соцсетями для вмешательства в выборы 2016 года, передаёт на своём сайте телеканал CNN. В попытке помешать иностранным гражданам покупать рекламу политического характера, компания будет требовать от рекламодателей предоставлять личные данные, а также американский почтовый адрес.

В четверг Facebook присоединился к устоявшейся на телевидении и в печатных СМИ практике: начал маркировать политическую рекламу. Такой шаг компания предприняла через год с лишним после того, как американские разведслужбы сообщили о том, что Россия «использовала соцсети, чтобы вмешаться» в выборы 2016 года, пишет CNN.



Стремясь помешать иностранным гражданам покупать политическую рекламу, рассчитанную на американцев, Facebook потребует от рекламодателей предоставлять копию документов, последние четыре цифры номера социального страхования и американский почтовый адрес.



Под новые правила попадает политреклама, в которой упоминаются кандидаты на политические посты или в которой идёт речь о проблеме оружия, гражданских правах и патриотизме. Кроме того, политреклама будет отмечена специальным знаком, по которому можно узнать, какая организация за неё заплатила. Те же правила будут касаться и Instagram, который находится в собственности Facebook.



Щелкнув по этому знаку, пользователи Facebook смогут узнать, сколько людей видели это сообщение. Кроме того, вся политическая реклама архивируется и будет доступна для просмотра на срок до семи лет.



Ранее американские законодатели критиковали Facebook за то, что соцсеть не смогла обеспечить должную прозрачность в плане действующих через неё политических лиц, а также за то, что распространяла неверную информацию.



В 2016 году «российские тролли», маскирующиеся под американцев, посредством тысяч фальшивых учётных записей в Facebook, Instagram, YouTube и Twitter провели рекламную кампанию, нацеленную на американских избирателей, передаёт CNN. Так как масштабы «российского вмешательства» в соцсетях становились всё очевиднее благодаря расследованию в конгрессе и работе СМИ, Facebook выложил в открытый доступ больше информации, чем другие интернет-компании, в частности Twitter и Google, напоминает канал.



Тем не менее в четверг Twitter также объявил о введении новых правил для политической рекламы. Реклама получит особую маркировку, а рекламодатели должны будут предоставить компании свой избирательный номер.



Кроме того, в Twitter заявили, что этим летом запустят «Центр прозрачности рекламы», который будет предоставлять дополнительную информацию по этой теме.



«Мы считаем, что увеличение прозрачности со временем приведёт к росту ответственности — причём не только Facebook, но и рекламодателей», — заявил по этому поводу управляющий директор продуктами Facebook Роб Лезер.