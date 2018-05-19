Это не Карибский кризис — обозреватель NYPost рассказал, зачем в США раздувают историю с «русской рекламой»

Это что же нужно думать об американцах, чтобы пытаться доказать, что несколько не слишком качественных рекламных постов Кремля смогли заставить их изменить выбор и проголосовать за Дональда Трампа, возмущается журналист Дэвид Харсани на страницах New York Post. По мнению автора статьи, стремление раздуть историю с рекламой на Facebook грозит обернуться государственным контролем над соцсетями и СМИ.

Недавно редакция одного из популярных американских изданий опубликовала интерактивный тест для интернет-читателей, которые, введя свой возраст, место жительства и интересы, получали возможность посмотреть, какая именно российская реклама на Facebook могла повлиять на их решение и заставить отдать голос за Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Обозреватель New York Post Дэвид Харсани воспользовался услугой и увидел три рекламных объявления, которые в соцсетях демонстрировались людям с похожими вводными данными.

Если бы «коварные русские» показали всего два рекламных ролика, чтобы повлиять на его важный политический выбор, это ещё ладно. Но три — это уже серьёзно, иронизирует журналист. Это означает, что благодаря всего трём рекламным постам на Facebook и в Instagram такие люди, как он, то есть охотно следящие за политикой американцы средних лет из крупных городов, могут с лёгкостью изменить свои убеждения и отдать голос за кандидата, представляющего противоположные взгляды.

Но не стоит убиваться. В конце концов, Владимир Путин применял весьма сложные, хитроумные методы, которые обычный человек вряд ли смог бы распознать, заверяет Харсани. Так, в одной из рекламных публикаций группы «с неоднозначным именем» Trumpsters United («Объединение трамповцев») использовалось стоковое фото американского флага, а под ним призыв «помнить тех, кто потерял свои жизни за своих родных и близких». Да, наверное, именно эта реклама обратила весь штат Висконсин на сторону Трампа, комментирует автор статьи.

Самый просматриваемый пост из этих рекламных публикаций набрал целых 260 отметок с реакцией пользователей и 27 комментариев. Но судя по тому, как вся эта история освещается, можно подумать, что эта реклама сродни Карибскому кризису и что она стала «атакой непосредственно на американскую демократию», возмущается Дэвид Харсани. А за всем стоит «удобная, но губительная фантазия» левых, которая допускает, что у американских избирателей нет своей позиции, что победу на выборах можно «украсть» с помощью нескольких аккаунтов в соцсетях.

И это заблуждение всё ещё живо — несмотря на то что до сих пор не было представлено ни одного доказательства, что указанные посты, появлявшиеся в огромном потоке предвыборных и отнюдь не беспристрастных публикаций, действительно заставили кого-либо из избирателей изменить свою точку зрения.

Конечно, подчёркивает журналист, Россия никоим образом, даже столь топорным, не должна вмешиваться в американские выборы. Это нарушает международное право и должно рассматриваться отдельно. Но отчасти принадлежность к свободному, демократическому миру и состоит в том, что его жителям постоянно приходится сталкиваться с большим объёмом идей, призывов и информации совершенно разного толка.

Люди, раздувающие историю с «российской рекламой», пытаются убедить американцев, что у них нет свободы воли. Они хотят дискредитировать результаты президентских выборов и подорвать доверие граждан страны к её институтам, полагает Харсани. Ко всему прочему, идея о том, что такое влияние может быть оказано через интернет, — прямой путь к государственному контролю над соцсетями и СМИ.

«Если бы меня спросили, хотел бы я жить в мире, где некоторые русские тролли скармливают бред плохо информированным избирателям, или позволил бы сенаторам указывать, какие новости нам смотреть, я бы в любом случае выбрал первое», — утверждает автор статьи. Потому что в «свободном обществе» всегда будут конкуренты, русские или китайцы, которые смогут донести свои идеи, и потому что люди сами могут просмотреть всю предоставленную им информацию и понять, во что они верят.

«Потому что делать нормой мысль о том, что американцы неспособны сами принимать решения, куда более опасно, чем несколько российских рекламных роликов на Facebook», — резюмирует Дэвид Харсани.